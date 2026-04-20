Барнаульские подростки открыли "купальный сезон" в холодной воде на улице Взлетной
Некоторые заходят в воду достаточно глубоко, что может привести к переохлаждению
20 апреля 2026, 09:33, ИА Амител
В Барнауле подростки заходят в воду, несмотря на прохладную апрельскую погоду. Очевидцы сняли происходящее на камеру в районе улицы Взлетной, где дети уже "открыли купальный сезон", пишет "Катунь 24".
По словам горожан, в день съемки температура воздуха составляла около +15 градусов, однако это не остановило подростков. На фотографиях видно, как они заходят в воду, некоторые — выше колена, не обращая внимания на ее низкую температуру.
При этом место не оборудовано для отдыха у воды и не проверено на безопасность. Очевидцы отмечают, что такие действия могут представлять риск для здоровья.
Горожан призывают проявлять осторожность и не допускать подобных ситуаций, особенно когда речь идет о детях, поскольку вода в это время года остается холодной и может привести к переохлаждению.
Ранее, 2 апреля, в селе Усть-Кан погиб семилетний мальчик, провалившись под лед на реке Чарыш.
10:06:06 20-04-2026
СЕНСАЦИЯ!!!СЕНСАЦИЯ!!!СЕНСАЦИЯ!!!, дети по лужам ходят!!! Не пропустите в следующих новостях - дети лазают по деревьям!!!
11:15:34 20-04-2026
Гость (10:06:06 20-04-2026) СЕНСАЦИЯ!!!СЕНСАЦИЯ!!!СЕНСАЦИЯ!!!, дети по лужам ходят!!! Не... Скажите, сколько луж проверено на безопасность? Сколько луж имеют сертификат безопасности? Кто уже сделал паспорт лужи? Почему до сих пор отсутствует ГОСТ на лужи?
10:20:22 20-04-2026
Не думаю, что следить за чужими детьми - задача горожан. У этих детей родители есть, вот пусть следят и объясняют.
11:03:14 20-04-2026
Пенопластовые плоты... Эх середина 80-х... Низинка четной стороны Павловского тракта между Магистральной и Георгиева... Бывало даже дрались кто первый на плоту проплывет...
12:47:13 20-04-2026
Молодцы,это вам не со смартфона в окошко подсматривать и жаловаться....