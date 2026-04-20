Барнаульские подростки открыли "купальный сезон" в холодной воде на улице Взлетной

Некоторые заходят в воду достаточно глубоко, что может привести к переохлаждению

20 апреля 2026, 09:33, ИА Амител

Купальный сезон на Взлетной / Фото: "Катунь 24"
В Барнауле подростки заходят в воду, несмотря на прохладную апрельскую погоду. Очевидцы сняли происходящее на камеру в районе улицы Взлетной, где дети уже "открыли купальный сезон", пишет "Катунь 24".

По словам горожан, в день съемки температура воздуха составляла около +15 градусов, однако это не остановило подростков. На фотографиях видно, как они заходят в воду, некоторые — выше колена, не обращая внимания на ее низкую температуру.

При этом место не оборудовано для отдыха у воды и не проверено на безопасность. Очевидцы отмечают, что такие действия могут представлять риск для здоровья.

Горожан призывают проявлять осторожность и не допускать подобных ситуаций, особенно когда речь идет о детях, поскольку вода в это время года остается холодной и может привести к переохлаждению.

Ранее, 2 апреля, в селе Усть-Кан погиб семилетний мальчик, провалившись под лед на реке Чарыш.

Комментарии 5

Гость

10:06:06 20-04-2026

СЕНСАЦИЯ!!!СЕНСАЦИЯ!!!СЕНСАЦИЯ!!!, дети по лужам ходят!!! Не пропустите в следующих новостях - дети лазают по деревьям!!!

Гость

11:15:34 20-04-2026

Гость (10:06:06 20-04-2026) СЕНСАЦИЯ!!!СЕНСАЦИЯ!!!СЕНСАЦИЯ!!!, дети по лужам ходят!!! Не... Скажите, сколько луж проверено на безопасность? Сколько луж имеют сертификат безопасности? Кто уже сделал паспорт лужи? Почему до сих пор отсутствует ГОСТ на лужи?

Гость

10:20:22 20-04-2026

Не думаю, что следить за чужими детьми - задача горожан. У этих детей родители есть, вот пусть следят и объясняют.

Гость

11:03:14 20-04-2026

Пенопластовые плоты... Эх середина 80-х... Низинка четной стороны Павловского тракта между Магистральной и Георгиева... Бывало даже дрались кто первый на плоту проплывет...

Гость

12:47:13 20-04-2026

Молодцы,это вам не со смартфона в окошко подсматривать и жаловаться....

