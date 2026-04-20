Барнаульские подростки открыли "купальный сезон" в холодной воде на улице Взлетной

Некоторые заходят в воду достаточно глубоко, что может привести к переохлаждению

20 апреля 2026, 09:33, ИА Амител

Купальный сезон на Взлетной / Фото: "Катунь 24"

В Барнауле подростки заходят в воду, несмотря на прохладную апрельскую погоду. Очевидцы сняли происходящее на камеру в районе улицы Взлетной, где дети уже "открыли купальный сезон", пишет "Катунь 24".

По словам горожан, в день съемки температура воздуха составляла около +15 градусов, однако это не остановило подростков. На фотографиях видно, как они заходят в воду, некоторые — выше колена, не обращая внимания на ее низкую температуру.

При этом место не оборудовано для отдыха у воды и не проверено на безопасность. Очевидцы отмечают, что такие действия могут представлять риск для здоровья.

Горожан призывают проявлять осторожность и не допускать подобных ситуаций, особенно когда речь идет о детях, поскольку вода в это время года остается холодной и может привести к переохлаждению.

Ранее, 2 апреля, в селе Усть-Кан погиб семилетний мальчик, провалившись под лед на реке Чарыш.