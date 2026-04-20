В Алтайском крае из-за ревности женщина лишила жизни бывшего мужа

Сельчанку заключили под стражу

20 апреля 2026, 10:31, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае 53-летнюю жительницу села Тальменка будут судить за убийство бывшего мужа. Об этом сообщили правоохранительные органы.

По версии следствия, женщина развелась с 41-летним супругом в августе 2025 года, однако они продолжали общаться и периодически встречались у него дома.

Трагедия произошла 10 апреля во время одной из таких встреч. Бывшие супруги употребляли алкоголь, после чего между ними вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта женщина взяла кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот. От полученного ранения он скончался на месте.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ее заключили под стражу. Расследование продолжается.