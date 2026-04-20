В Алтайском крае из-за ревности женщина лишила жизни бывшего мужа
Сельчанку заключили под стражу
20 апреля 2026, 10:31, ИА Амител
В Алтайском крае 53-летнюю жительницу села Тальменка будут судить за убийство бывшего мужа. Об этом сообщили правоохранительные органы.
По версии следствия, женщина развелась с 41-летним супругом в августе 2025 года, однако они продолжали общаться и периодически встречались у него дома.
Трагедия произошла 10 апреля во время одной из таких встреч. Бывшие супруги употребляли алкоголь, после чего между ними вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта женщина взяла кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот. От полученного ранения он скончался на месте.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ее заключили под стражу. Расследование продолжается.
10:40:46 20-04-2026
Зарезала на случке? Не люди, а животные.
11:08:03 20-04-2026
Гость (10:40:46 20-04-2026) Зарезала на случке? Не люди, а животные. ... Не надо обижать животных. Люди они еще те люди.
14:59:43 20-04-2026
Гость (10:40:46 20-04-2026) Зарезала на случке? Не люди, а животные. ... Животные на случке режут друг друга?
10:40:46 20-04-2026
Развелись, но продолжали общаться. Высокие отношения! (с).
11:10:40 20-04-2026
Природа очистилась от двух маргиналов: один в землю, один на зону.
Хорошо что нормальные люди не пострадали.