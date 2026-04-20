Группа Russ купила алтайского оператора наружной рекламы "Купол"

20 апреля 2026, 12:37, ИА Амител

Группа Russ, которая входит в холдинг RWB, объявила о завершении сделки по приобретению рекламных активов оператора "Купол", работающего в Горно-Алтайске с 1997 года. Покупка направлена на развитие городской рекламной инфраструктуры и интеграцию площадок в единую медиасистему.

Как уточнили в компании, в состав приобретенных активов входят билборды и динамические призматроны, расположенные в ключевых точках города - на Коммунистическом проспекте, улице Чорос-Гуркина, а также на выезде в сторону Телецкого озера. Эти локации обеспечивают контакт с широкой аудиторией, включая как жителей города, так и туристов.

После завершения сделки компания планирует обновить часть конструкций и внедрить цифровые форматы. Модернизация инвентаря должна начаться до конца весны. В рамках работ предполагается заменить часть рекламных поверхностей современными цифровыми экранами и привести их к единым стандартам.

«Наша основная цель — удвоить цифровое присутствие в Горно-Алтайске, расширяя уже имеющуюся в городе собственную рекламную сеть Russ. Цифровая среда позволяет запускать кампании с настройкой по времени, локациям и поведению аудитории. Это особенно актуально для активно растущего туристического сегмента. Современные цифровые форматы открывают рекламодателям доступ к возможностям омниканального и кросс-канального продвижения в рамках экосистемы RWB Медиа, где уже доступно бесшовное онлайн- и офлайн-продвижение», — отметил городской представитель компании в Барнауле и Горно-Алтайске Дмитрий Бычков.

В организации подчеркивают, что сделка позволит объединить локальные рекламные ресурсы с федеральной сетью и расширить возможности для размещения рекламы в регионе.

Напомним, несколько лет назад компания Russ провела цифровизацию рекламного рынка Барнаула: тогда такие изменения назвали "переделом" рынка.