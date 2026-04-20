В Барнауле часть улицы Громовой осталась без холодной воды из-за коммунальной аварии

Ориентировочное время устранения аварии 20:30

20 апреля 2026, 10:42, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле 30 частных домов остались без холодной воды из-за повреждения водопровода на улице Громовой. Работы по устранению аварии ведут специалисты "Росводоканала Барнаул".

По информации коммунальной службы, повреждение произошло на сети диаметром 100 мм в районе дома № 20. В связи с этим подачу холодной воды временно ограничили на участке улицы Громовой — в домах с 1-го по 23-й и с 2-го по 28-й.

На месте работают специалисты, которые занимаются восстановлением водоснабжения. Ориентировочное время завершения ремонта — 20:30.