Один код из СМС стоил 100 тысяч рублей: жительница Алтая стала жертвой аферистов

20 апреля 2026, 10:14, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жительница Целинного района лишилась 100 тысяч рублей после телефонного разговора с мошенниками. Женщина сообщила код из СМС, после чего ее убедили перевести деньги на так называемый безопасный счет.

Как сообщили в полиции, в межмуниципальный отдел МВД "Целинный" обратилась жительница села Шалап 1981 года рождения. По ее словам, сначала ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотовой компании. Он предложил продлить срок действия сим-карты и попросил назвать код из СМС-сообщения якобы для подтверждения операции.

После этого женщине позвонил другой человек, который представился "оператором Центробанка". Он сообщил, что ранее она якобы общалась с мошенниками, и заявил о необходимости срочно "обезопасить" деньги. Для этого, по его словам, нужно было перевести средства на специальный счет.

Следуя полученным инструкциям, жительница района перевела свои сбережения. Спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы.

Сумма причиненного ущерба составила 100 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

