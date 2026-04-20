Россия вошла в топ-10 стран по доступности огурцов
Средняя цена за килограмм огурцов в России составляет около 217 рублей
20 апреля 2026, 11:35, ИА Амител
Россия вошла в десятку стран мира с наиболее доступными огурцами — при сравнении цен в крупнейших экономиках выяснилось, что килограмм этого продукта в стране стоит дешевле, чем во многих государствах Европы. Такие данные приводит РИА Новости по итогам анализа более чем 40 стран, включая "Большую двадцатку" и Евросоюз.
По расчетам агентства, средняя цена за килограмм огурцов в России составляет около 217 рублей, что позволило занять девятое место в глобальном рейтинге доступности. Самые низкие цены зафиксированы в Саудовской Аравии — около 64 рублей за килограмм. Следом идут Индия (79,4 рубля) и Индонезия (99,3 рубля). В первую пятерку также вошли Аргентина (116,1 рубля) и Словения (154,3 рубля).
Сопоставимые с российскими цены отмечены в Турции (184,1 рубля), Чехии (187,7 рубля) и Мексике (192,2 рубля). Замыкает десятку Финляндия, где огурцы стоят в среднем 223,5 рубля за килограмм.
«Россия входит в число стран с относительно доступными огурцами, прежде всего, за счет высокой самообеспеченности и масштабного тепличного производства, что снижает зависимость от импорта и валютных колебаний. Огурцы воспринимаются как базовый продукт, поэтому ретейл удерживает минимальные наценки», — пояснил директор по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослав Кабаков.
В диапазоне до 300 рублей килограмм огурцов можно приобрести и в ряде европейских стран: в Испании (232,9 рубля), Болгарии (260,9 рубля), Португалии (279,6 рубля), а также в Италии (294,6 рубля).
11:42:35 20-04-2026
Победа! Триумф! Как в детской загадке: без окон, без дверей, полна ..опа огурцов...
11:59:31 20-04-2026
А по доступности помидоров вышла из топ-100. Не мытьем так катаньем розница народ обдирает\
13:19:09 20-04-2026
Экономическая доступность товара для населения — это возможность приобретения товаров по сложившимся ценам в необходимых для комфортной жизни объёме и ассортименте в соответствии с реальным доходом каждого человека. Этот показатель отражает ценовую доступность товаров для различных категорий потребителей и зависит от уровня доходов, цен на товары, структуры потребления и других факторов.
Доступность огурцов - это их стоимость, отнесенная к эквиваленту зарплаты. В ваших расчетах зарплата не учтена. Соответственно, вывод о доступности огурцов, не более чем ваша фантазия!!!