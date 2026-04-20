Россия вошла в топ-10 стран по доступности огурцов

Средняя цена за килограмм огурцов в России составляет около 217 рублей

20 апреля 2026, 11:35, ИА Амител

Огурцы / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россия вошла в десятку стран мира с наиболее доступными огурцами — при сравнении цен в крупнейших экономиках выяснилось, что килограмм этого продукта в стране стоит дешевле, чем во многих государствах Европы. Такие данные приводит РИА Новости по итогам анализа более чем 40 стран, включая "Большую двадцатку" и Евросоюз.

По расчетам агентства, средняя цена за килограмм огурцов в России составляет около 217 рублей, что позволило занять девятое место в глобальном рейтинге доступности. Самые низкие цены зафиксированы в Саудовской Аравии — около 64 рублей за килограмм. Следом идут Индия (79,4 рубля) и Индонезия (99,3 рубля). В первую пятерку также вошли Аргентина (116,1 рубля) и Словения (154,3 рубля).

Сопоставимые с российскими цены отмечены в Турции (184,1 рубля), Чехии (187,7 рубля) и Мексике (192,2 рубля). Замыкает десятку Финляндия, где огурцы стоят в среднем 223,5 рубля за килограмм.

«Россия входит в число стран с относительно доступными огурцами, прежде всего, за счет высокой самообеспеченности и масштабного тепличного производства, что снижает зависимость от импорта и валютных колебаний. Огурцы воспринимаются как базовый продукт, поэтому ретейл удерживает минимальные наценки», — пояснил директор по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослав Кабаков.

В диапазоне до 300 рублей килограмм огурцов можно приобрести и в ряде европейских стран: в Испании (232,9 рубля), Болгарии (260,9 рубля), Португалии (279,6 рубля), а также в Италии (294,6 рубля).