"Новые люди" выступили с инициативами в Барнаульской городской Думе

В частности, речь идет о бесплатной вакцинации от клещей и поддержке участников СВО

20 апреля 2026, 12:45, ИА Амител

"Новые люди" на заседании БГД / Фото: БГД

На заседании Барнаульской городской Думы с двумя инициативами выступил руководитель фракции "Новые люди" Никита Федюнин. Речь идет о расширении мер поддержки участников специальной военной операции и введении бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита в Алтайском крае.

Первая инициатива касается права участников СВО на бесплатное получение земельных участков, сейчас такая мера действует для награжденных орденами РФ. Депутат предложил включить в перечень всех, кто награжден другими государственными наградами, в том числе медалями. Это позволит охватить более широкий круг людей, нуждающихся в поддержке.

Еще один вопрос — защита жителей в период активности клещей. Алтайский край — регион с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Ежегодно регистрируется тысячи случаев укусов. При этом бесплатная вакцинация сейчас предусмотрена только для детей до 17 лет. "Новые люди" предлагают сделать ее доступной для всех жителей региона, в первую очередь — для малоимущих и пожилых.

Оба предложения были переданы в профильные комитеты Барнаульской городской Думы для рассмотрения.

В партии подчеркнули, что эти меры помогут повысить качество жизни и усилить социальную поддержку в регионе.