В Алтайском крае за сутки выросло число подтопленных приусадебных участков

Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Баевском и Хабарском районах

20 апреля 2026, 11:24, ИА Амител

Паводок в Санниково весной 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае паводковая обстановка остается нестабильной: число подтопленных домов постепенно снижается, однако вода продолжает заходить на новые участки. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на утро 20 апреля ситуация в регионе остается напряженной.

За сутки от воды освободился один жилой дом, но при этом количество подтопленных приусадебных территорий выросло — с 288 до 290. Всего вода сейчас стоит на 113 затопленных участках в 12 населенных пунктах восьми районов края.

Ранее, по состоянию на 19 апреля, подтопления фиксировали в 114 домах, в том числе в селе Хабары (104), Большеромановке (2), Новоильинке (4), Баево (2) и Тюменцево (1). Также остается подтопленным низководный мост в Алейском районе на дороге Алейск — Безголосово.

Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Баевском и Хабарском районах.

На реках региона обстановка пока стабильная, однако на отдельных участках уровень воды остается выше опасных отметок. Так, в реке Бурле у села Хабары уровень составляет 477 см при критическом значении 397 см (за сутки снизился на 7 см). В реке Кулунде в районе села Шимолино уровень воды уменьшился на 2 см и составляет 1024 см при опасной отметке 1010 см.

Паводковая ситуация находится на контроле спасательных служб, оперативные группы продолжают работу в подтопленных населенных пунктах.