20 апреля 2026, 13:15, ИА Амител

Донор крови / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В 2026 году в России для почетных доноров крови будет введена ежегодная выплата в размере 19 497 рублей, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Юлия Дрожжина. Почетное звание присваивается тем, кто безвозмездно сдал кровь или ее компоненты минимум 40 раз (цельная кровь) или 60 раз (плазма), либо их комбинацию. Дотации, полученные за платные донации, не учитываются.

«Почетные доноры пользуются рядом привилегий. Помимо ежегодной выплаты, им предоставляются льготные путевки на отдых, внеочередное медицинское обслуживание по полису ОМС, дополнительный оплачиваемый отпуск в удобное время и региональные льготы», — добавила она.

Депутат подчеркнула, что в каждом регионе могут быть свои почетные звания для доноров с различными условиями. Например, в Москве почетные доноры получают право на бесплатный проезд, бесплатные зубные протезы, 50%-ю скидку на коммунальные услуги и медикаменты, а также могут воспользоваться социальной картой москвича.

Доноры, сдающие кровь безвозмездно, получают базовую поддержку. В день донации им предоставляется бесплатное питание или денежная компенсация. Им также полагается два оплачиваемых выходных: один — в день сдачи крови и один — в удобное время при наличии справки о донации. Эта льгота действует и для студентов.

«Размер выплаты может различаться в зависимости от региона и прожиточного минимума. Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться в местные службы крови», — заключила депутат.

Каждый год 20 апреля отмечается День донора крови в России.