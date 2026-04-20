Ехала один раз — списали семь: барнаульцы пожаловались на сбои в оплате транспорта

Все транзакции отображаются с пометкой "Транспорт Барнаула"

20 апреля 2026, 11:05, ИА Амител

Жители Барнаула сообщили о серии повторных списаний за проезд в общественном транспорте, которые, по их словам, происходят без фактических поездок. Жалобы появились в социальных сетях и вызвали обсуждение среди горожан, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Одна из пассажиров рассказала, что утром совершила единственную поездку на трамвае № 5, однако в течение последующих трех часов с банковской карты начали регулярно списываться деньги. По ее словам, зафиксировано не менее семи операций по 40 рублей каждая.

На предоставленном скриншоте все транзакции отображаются с пометкой "Транспорт Барнаула", несмотря на то, что новых поездок женщина не совершала.

Горожанка обратилась в "Горэлектротранс", однако на момент публикации ответа от перевозчика она не получила.

Другие жители также выражают недовольство ситуацией, отмечая, что не намерены оплачивать поездки, которых фактически не было. Обстоятельства произошедшего пока не прокомментированы официально.

Напомним, с 1 апреля стоимость проезда по муниципальным маршрутам № 31 и 32 выросла до 50 рублей за поездку. При оплате транспортной картой она составляет 45 рублей. С 1 марта цена увеличилась на маршруте № 14, с 3 марта — № 12, 6К и 3, с 6 марта — на маршруте № 10.

Гость

11:13:33 20-04-2026

Это называется "мошенничество". Виновных посадить, транспорт конфисковать.

Гость

11:20:19 20-04-2026

как докажет что не везла с собой и не оплатила за группу туристов?

@

11:34:38 20-04-2026

Я повторяю десять раз - и снова: наличка снимет все описанные проблемы.
Для нытиков - завести заранее купюрницу и заполнять её бумажными десятками - места занимает минимум, не бренчит и спокойствие за факт оплаты.

Гость

14:40:55 20-04-2026

@ (11:34:38 20-04-2026) Я повторяю десять раз - и снова: наличка снимет все описанны... Американцы к Луне слетали

Гость

17:23:55 20-04-2026

@ (11:34:38 20-04-2026) Я повторяю десять раз - и снова: наличка снимет все описанны...
Ну не могут вчерашние жители Елбанки и Козлухи на наличку перейти! Напоминает это им их деревенское происхождение. А горожане как платили налом, так и платят.

Гость

11:39:32 20-04-2026

На 144 тоже уже 45 р.

Гость

11:47:50 20-04-2026

платите наличными и меньше проблем

Гость

13:10:01 20-04-2026

Гость (11:47:50 20-04-2026) платите наличными и меньше проблем... изза таких, как ты, в автобус зайти невозможно. Встанет со своей мелочью в проходи и считает свою подачку.

Гость

11:49:42 20-04-2026

А когда на прошлой неделе не приходили списания, поди не бежала всем подряд докладывать. У ГЭС часто платежи с задержкой проходят. Видимо, в этот раз накопилось

Холмс

11:49:56 20-04-2026

Элементарно Ватсон. Дама зашла например в автобус, вынула проездной из матерчатой сумочки, поднесла к терминалу, терминал считал оплата прошла автоматически. Далее она положила проездной обратно в сумочку и повесила сумочку на плечо. Затем в толпе кондуктор с аппаратом пролазил мимо нее и терминал будучи на близком расстоянии от ее сумочку списывал деньги на билет. 7 раз мимо пролез 7 раз и списалось. Ограничений на число отбиваний в тарифе видимо нет. Должен быть возврат но заявления нет. А считыватель видит проездной сквозь ткань как сквозь воздух. Если бы проездной лежал в жестянке то не увидел бы и не считал. Думаю так у многих списывается

Гость

11:52:09 20-04-2026

Вот сейчас только возмущалась, ехала с утра в трамвае №2, а списали два раза за эту поездку

Гость

12:09:58 20-04-2026

Утром пришли списание за 2 дня.. НО в те дни не было списания - у нее просто накопилось

Гость

12:34:13 20-04-2026

это заблокированный интернет + криворукие программисты

Гость

13:01:54 20-04-2026

Сколько раз наблюдаешь - кондуктор берет карту и несколько раз прикладывает и так и эдак, до того момента пока билет из вражеской коробки на шее не выйдет...может вина как раз в том, что эНти вражеские штуки не срабатывают сразу? Сами валидаторы делать не научились , зато 60 млн на их освоение освоили.

Гость

16:34:32 20-04-2026

Гость (13:01:54 20-04-2026) Сколько раз наблюдаешь - кондуктор берет карту и несколько р... Тяжело вам живётся)

Гость

17:26:42 20-04-2026

Гость (16:34:32 20-04-2026) Тяжело вам живётся)... Зато тебе легко. Дурачкам всегда легко. На то они и дурачки - день прошел и ладно!

Упырь

13:17:00 20-04-2026

Знатокам маршрутов г.Барнаула:
куда везут маршруты 6К, 12 и 14?

Гость

13:36:26 20-04-2026

На прошлой неделе списаний в четверг и пятницу за поездки не было. Пришло всё сегодня оптом, так что- всё нормально.

Гость

13:48:08 20-04-2026

Там кто то выложил пост что второйраз списалиденьги типа через сумки пассажирки и кондуктора.Такого не может быть второйраз в этом транспоте не получитя .А вот сегодня у жены два раза списали деньги и два смс.- вот это факт и фиг что докажешь.И так утром по проедным набиваемся как килька в транспорт - а нам все говорят что автобусы купили ну это такаяже история как с музеем на площади октября.Спасибо чиновникам.

Гость

15:12:26 20-04-2026

А то ещё случай был.Пошла женщина к аппарату водомату,кинула десятку,а аппарат хоть бы хны.Она позвонила,немного погорячилась,ей сказали,чтонателефон закинут.Не прошло и полчаса как действительно закинули.

Гость

16:18:08 20-04-2026

Российская "цифра" вышла на охоту. Сегодня в магазине эта чертова "цифра" отказала - не смогла идентифицировать, что не сделают, то через опу.

Михаил

18:21:21 20-04-2026

У меня 3 раза сегодня

..............................

21:25:46 20-04-2026

ешак-транспорт будущего

Гость

22:03:04 20-04-2026

У меня тоже вписалось 4 раза оплата за одну поездку. Видимой, какой-то сбой произошёл.

Евгения

22:31:11 20-04-2026

Я сегодня не ездила утром в транспорте, но списано 4 раза

Гость

10:12:04 22-04-2026

ехала один раз,а списали вообще так 11,при том ехала в маршрутке,где в конце поездки даёшь водителю карту для оплаты,посмотрела по прошлым дням и там все оплачено,а списываться начало за абсолютно ранломнеы дни,даже за те в которые я вообще не ездила на общественном транспорте,440 рублей просто в пустую. Всегда казалось что безнал удобнее,не стоишь и не считаешь свою мелочь жалкую,задерживая всех,просто карту приложил/дал и всё,но теперь видимо буду переходить на наличную плату

