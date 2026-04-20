Ехала один раз — списали семь: барнаульцы пожаловались на сбои в оплате транспорта

Все транзакции отображаются с пометкой "Транспорт Барнаула"

20 апреля 2026, 11:05, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула сообщили о серии повторных списаний за проезд в общественном транспорте, которые, по их словам, происходят без фактических поездок. Жалобы появились в социальных сетях и вызвали обсуждение среди горожан, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Одна из пассажиров рассказала, что утром совершила единственную поездку на трамвае № 5, однако в течение последующих трех часов с банковской карты начали регулярно списываться деньги. По ее словам, зафиксировано не менее семи операций по 40 рублей каждая.

На предоставленном скриншоте все транзакции отображаются с пометкой "Транспорт Барнаула", несмотря на то, что новых поездок женщина не совершала.

Горожанка обратилась в "Горэлектротранс", однако на момент публикации ответа от перевозчика она не получила.

Другие жители также выражают недовольство ситуацией, отмечая, что не намерены оплачивать поездки, которых фактически не было. Обстоятельства произошедшего пока не прокомментированы официально.

Напомним, с 1 апреля стоимость проезда по муниципальным маршрутам № 31 и 32 выросла до 50 рублей за поездку. При оплате транспортной картой она составляет 45 рублей. С 1 марта цена увеличилась на маршруте № 14, с 3 марта — № 12, 6К и 3, с 6 марта — на маршруте № 10.