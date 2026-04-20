Ехала один раз — списали семь: барнаульцы пожаловались на сбои в оплате транспорта
Все транзакции отображаются с пометкой "Транспорт Барнаула"
20 апреля 2026, 11:05, ИА Амител
Жители Барнаула сообщили о серии повторных списаний за проезд в общественном транспорте, которые, по их словам, происходят без фактических поездок. Жалобы появились в социальных сетях и вызвали обсуждение среди горожан, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Одна из пассажиров рассказала, что утром совершила единственную поездку на трамвае № 5, однако в течение последующих трех часов с банковской карты начали регулярно списываться деньги. По ее словам, зафиксировано не менее семи операций по 40 рублей каждая.
На предоставленном скриншоте все транзакции отображаются с пометкой "Транспорт Барнаула", несмотря на то, что новых поездок женщина не совершала.
Горожанка обратилась в "Горэлектротранс", однако на момент публикации ответа от перевозчика она не получила.
Другие жители также выражают недовольство ситуацией, отмечая, что не намерены оплачивать поездки, которых фактически не было. Обстоятельства произошедшего пока не прокомментированы официально.
Напомним, с 1 апреля стоимость проезда по муниципальным маршрутам № 31 и 32 выросла до 50 рублей за поездку. При оплате транспортной картой она составляет 45 рублей. С 1 марта цена увеличилась на маршруте № 14, с 3 марта — № 12, 6К и 3, с 6 марта — на маршруте № 10.
11:13:33 20-04-2026
Это называется "мошенничество". Виновных посадить, транспорт конфисковать.
11:20:19 20-04-2026
как докажет что не везла с собой и не оплатила за группу туристов?
11:34:38 20-04-2026
Я повторяю десять раз - и снова: наличка снимет все описанные проблемы.
Для нытиков - завести заранее купюрницу и заполнять её бумажными десятками - места занимает минимум, не бренчит и спокойствие за факт оплаты.
14:40:55 20-04-2026
@ (11:34:38 20-04-2026) Я повторяю десять раз - и снова: наличка снимет все описанны... Американцы к Луне слетали
17:23:55 20-04-2026
@ (11:34:38 20-04-2026) Я повторяю десять раз - и снова: наличка снимет все описанны...
Ну не могут вчерашние жители Елбанки и Козлухи на наличку перейти! Напоминает это им их деревенское происхождение. А горожане как платили налом, так и платят.
11:39:32 20-04-2026
На 144 тоже уже 45 р.
11:47:50 20-04-2026
платите наличными и меньше проблем
13:10:01 20-04-2026
Гость (11:47:50 20-04-2026) платите наличными и меньше проблем... изза таких, как ты, в автобус зайти невозможно. Встанет со своей мелочью в проходи и считает свою подачку.
11:49:42 20-04-2026
А когда на прошлой неделе не приходили списания, поди не бежала всем подряд докладывать. У ГЭС часто платежи с задержкой проходят. Видимо, в этот раз накопилось
11:49:56 20-04-2026
Элементарно Ватсон. Дама зашла например в автобус, вынула проездной из матерчатой сумочки, поднесла к терминалу, терминал считал оплата прошла автоматически. Далее она положила проездной обратно в сумочку и повесила сумочку на плечо. Затем в толпе кондуктор с аппаратом пролазил мимо нее и терминал будучи на близком расстоянии от ее сумочку списывал деньги на билет. 7 раз мимо пролез 7 раз и списалось. Ограничений на число отбиваний в тарифе видимо нет. Должен быть возврат но заявления нет. А считыватель видит проездной сквозь ткань как сквозь воздух. Если бы проездной лежал в жестянке то не увидел бы и не считал. Думаю так у многих списывается
11:52:09 20-04-2026
Вот сейчас только возмущалась, ехала с утра в трамвае №2, а списали два раза за эту поездку
12:09:58 20-04-2026
Утром пришли списание за 2 дня.. НО в те дни не было списания - у нее просто накопилось
12:34:13 20-04-2026
это заблокированный интернет + криворукие программисты
13:01:54 20-04-2026
Сколько раз наблюдаешь - кондуктор берет карту и несколько раз прикладывает и так и эдак, до того момента пока билет из вражеской коробки на шее не выйдет...может вина как раз в том, что эНти вражеские штуки не срабатывают сразу? Сами валидаторы делать не научились , зато 60 млн на их освоение освоили.
16:34:32 20-04-2026
Гость (13:01:54 20-04-2026) Сколько раз наблюдаешь - кондуктор берет карту и несколько р... Тяжело вам живётся)
17:26:42 20-04-2026
Гость (16:34:32 20-04-2026) Тяжело вам живётся)... Зато тебе легко. Дурачкам всегда легко. На то они и дурачки - день прошел и ладно!
13:17:00 20-04-2026
Знатокам маршрутов г.Барнаула:
куда везут маршруты 6К, 12 и 14?
13:36:26 20-04-2026
На прошлой неделе списаний в четверг и пятницу за поездки не было. Пришло всё сегодня оптом, так что- всё нормально.
13:48:08 20-04-2026
Там кто то выложил пост что второйраз списалиденьги типа через сумки пассажирки и кондуктора.Такого не может быть второйраз в этом транспоте не получитя .А вот сегодня у жены два раза списали деньги и два смс.- вот это факт и фиг что докажешь.И так утром по проедным набиваемся как килька в транспорт - а нам все говорят что автобусы купили ну это такаяже история как с музеем на площади октября.Спасибо чиновникам.
15:12:26 20-04-2026
16:18:08 20-04-2026
Российская "цифра" вышла на охоту. Сегодня в магазине эта чертова "цифра" отказала - не смогла идентифицировать, что не сделают, то через опу.
18:21:21 20-04-2026
У меня 3 раза сегодня
21:25:46 20-04-2026
22:03:04 20-04-2026
У меня тоже вписалось 4 раза оплата за одну поездку. Видимой, какой-то сбой произошёл.
22:31:11 20-04-2026
Я сегодня не ездила утром в транспорте, но списано 4 раза
10:12:04 22-04-2026
ехала один раз,а списали вообще так 11,при том ехала в маршрутке,где в конце поездки даёшь водителю карту для оплаты,посмотрела по прошлым дням и там все оплачено,а списываться начало за абсолютно ранломнеы дни,даже за те в которые я вообще не ездила на общественном транспорте,440 рублей просто в пустую. Всегда казалось что безнал удобнее,не стоишь и не считаешь свою мелочь жалкую,задерживая всех,просто карту приложил/дал и всё,но теперь видимо буду переходить на наличную плату