Паводок в Алтайском крае: какие дороги перекрыты и где не проехать

Власти призывают водителей учитывать действующие ограничения и заранее планировать маршруты

20 апреля 2026, 12:14, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Паводковая ситуация в Алтайском крае постепенно стабилизируется, однако полностью безопасной ее пока назвать нельзя: талые воды продолжают размывать дороги, а в ряде районов сохраняются переливы через проезжую часть. Из-за этого на утро 20 апреля ограничено движение и закрыты отдельные участки трасс.

По данным регионального Минтранса, для всех видов транспорта остаются перекрыты три ключевых направления. В Алейском районе закрыт участок дороги Алейск — Безголосово — а/д К-13, объезд организован через маршрут Алейск — К-13 — Безголосово. Также перекрыта трасса Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан на участке от Усть-Курьи до Хабар. Проехать можно по альтернативной дороге Усть-Курья — Коротояк — Хабары. Еще одно ограничение действует на направлении Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород от Баево до Нижней Суетки, объезд через Баево — Н-Чуманку — Плотаву — В-Чуманку.

Дополнительные ограничения введены для тяжелого транспорта массой свыше 10 тонн. Они действуют сразу на нескольких участках:

Куяган — Куяча — Тоурак в Алтайском районе;

Табуны — Канна — Большеромановка — граница Славгородского района в Табунском районе;

Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское в Михайловском районе;

Алексеевка — Березовка — Солонешное в Солонешенском районе.

Серьезные ограничения сохраняются и в Чарышском районе — здесь затруднен проезд сразу по нескольким маршрутам:

Маралиха — Маральи Рожки — Малая Маралиха;

Маяк — Красные Орлы — Чайное;

Чарышское — Сентелек — Аба;

Чарышское — Тулата — Усть-Тулатинка.

Также ограничения введены на дороге Р-256 — Гордеевский — Заводское — Куличье — Озеро-Петровское в Троицком районе; на участках Усть-Курья — станция Хабары и Знаменка — Хабары — Коротояк — Смирновский в Хабарском районе. В Зональном районе действует ограничение на трассе Р-253 — Зональное — К-35.

Помимо этого, для транспорта тяжелее восьми тонн закрыт подъезд к поселку Солнечному на участке от Алейска, а для машин массой свыше 3,5 тонны введено ограничение на мосту через реку Суетку на дороге Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород. Объезд возможен по маршруту Нижняя Суетка — Благовещенка — Кулунда — Славгород.

Власти призывают водителей учитывать действующие ограничения и заранее планировать маршруты, поскольку паводковая ситуация в регионе пока полностью не стабилизировалась.