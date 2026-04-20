Актер из Барнаула и его жена зарезали друг друга во время ссоры в Мытищах

Следователи возбудили два уголовных дела об убийстве

20 апреля 2026, 12:49, ИА Амител

Погибшие супруги / Фото: соцсети актера и прокуратура МО

Ночной семейный конфликт в Мытищах закончился двойной трагедией — выяснение отношений между супругами переросло в жестокую поножовщину, в результате которой погибли оба. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Московской области.

Трагедия произошла в ночь на 19 апреля в квартире на улице Воровского. Соседи на протяжении нескольких часов слышали крики, а около часа ночи женщина начала звать на помощь. После этого жильцы позвонили в полицию. Прибывшие на место правоохранители не смогли попасть в квартиру — дверь была заперта изнутри, поэтому пришлось привлекать спасателей. Когда сотрудники МЧС России вскрыли дверь, внутри обнаружили тела мужчины и женщины с множественными ножевыми ранениями.

Погибшие — уроженец Барнаула, 28-летний актер Мытищинского театра "ФЭСТ" Владислав Бенграф и его супруга, 23-летняя Евгения Бенграф.

Владислав был занят в театральных постановках, включая "Сирано де Бержерак" и "Мафиози", а также снимался в эпизодических ролях в телесериалах "След", "Гадалка" и "Детективы". Евгения работала в том же театре заведующей гримерным цехом, а также занималась визажем и обучением макияжу.

По предварительным данным следствия, во время ссоры мужчина первым применил нож и нанес жене несколько ударов. Женщина, пытаясь защититься, также схватила холодное оружие. Полученные ранения оказались смертельными — оба скончались до приезда медиков.

Следователи возбудили два уголовных дела об убийстве. На месте происшествия изъяты ножи, назначен комплекс экспертиз.

По информации MSK1, отношения в паре ухудшились задолго до трагедии. Между супругами регулярно происходили конфликты, а поводом для последней ссоры могло стать намерение женщины подать на развод. Незадолго до происшествия мужчина переехал к теще, а в день трагедии супруги находились порознь и встретились уже вечером в квартире, где и произошел роковой конфликт.

