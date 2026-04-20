Актер из Барнаула и его жена зарезали друг друга во время ссоры в Мытищах
Следователи возбудили два уголовных дела об убийстве
20 апреля 2026, 12:49, ИА Амител
Ночной семейный конфликт в Мытищах закончился двойной трагедией — выяснение отношений между супругами переросло в жестокую поножовщину, в результате которой погибли оба. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Московской области.
Трагедия произошла в ночь на 19 апреля в квартире на улице Воровского. Соседи на протяжении нескольких часов слышали крики, а около часа ночи женщина начала звать на помощь. После этого жильцы позвонили в полицию. Прибывшие на место правоохранители не смогли попасть в квартиру — дверь была заперта изнутри, поэтому пришлось привлекать спасателей. Когда сотрудники МЧС России вскрыли дверь, внутри обнаружили тела мужчины и женщины с множественными ножевыми ранениями.
Погибшие — уроженец Барнаула, 28-летний актер Мытищинского театра "ФЭСТ" Владислав Бенграф и его супруга, 23-летняя Евгения Бенграф.
Владислав был занят в театральных постановках, включая "Сирано де Бержерак" и "Мафиози", а также снимался в эпизодических ролях в телесериалах "След", "Гадалка" и "Детективы". Евгения работала в том же театре заведующей гримерным цехом, а также занималась визажем и обучением макияжу.
По предварительным данным следствия, во время ссоры мужчина первым применил нож и нанес жене несколько ударов. Женщина, пытаясь защититься, также схватила холодное оружие. Полученные ранения оказались смертельными — оба скончались до приезда медиков.
Следователи возбудили два уголовных дела об убийстве. На месте происшествия изъяты ножи, назначен комплекс экспертиз.
По информации MSK1, отношения в паре ухудшились задолго до трагедии. Между супругами регулярно происходили конфликты, а поводом для последней ссоры могло стать намерение женщины подать на развод. Незадолго до происшествия мужчина переехал к теще, а в день трагедии супруги находились порознь и встретились уже вечером в квартире, где и произошел роковой конфликт.
13:00:25 20-04-2026
Вот это драма
13:14:05 20-04-2026
С котами что?
15:24:33 21-04-2026
Гость (13:14:05 20-04-2026) С котами что?... На беляши пошли. Всё ок!
13:46:16 20-04-2026
Не хотел разводиться. Сохранял семью(((((
14:37:36 20-04-2026
Вобщем все умерли.
14:45:57 20-04-2026
И жили они "счастливо" и умерли в один день.
16:10:16 20-04-2026
Гость (14:45:57 20-04-2026) И жили они "счастливо" и умерли в один день.... И жили они долго и счастливо, пока не познакомились.
14:54:53 20-04-2026
А почему к теще то переехал???
17:25:52 20-04-2026
На фотках не видно самого интересного. Заманали уже всё закрашивать, от лиц до сигарет.
18:17:12 20-04-2026
почти шекспировские страсти