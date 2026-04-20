В Барнауле задержали "нервного и беспокойного" парня с шариком из пластилина

Его поведение вызвало подозрения у правоохранителей

20 апреля 2026, 10:35, ИА Амител

Арест / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле правоохранители задержали 24-летнего местного жителя, у которого при себе был обнаружен сверток с мефедроном, сообщает алтайское МВД.

«Ночью в одном из лесных массивов был замечен подозрительный гражданин. При попытке установить его личность молодой человек вел себя нервно и беспокойно, что вызвало подозрения у правоохранителей», — рассказали в ведомстве.

В ходе личного досмотра, проведенного в отделе полиции в присутствии понятых, был обнаружен шарик из пластилина, в котором находился сверток с неизвестным порошком весом 0,61 грамма. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик — мефедрон.

Как выяснилось, молодой человек приобрел запрещенное вещество в интернете и получил координаты закладки. Правоохранители его задержали, когда он возвращался домой.

