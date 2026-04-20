За сутки в Алтайском крае произошло 82 ландшафтных возгорания
Самый крупный очаг зафиксировали в районе села Третьяково
20 апреля 2026, 11:44, ИА Амител
В Алтайском крае за сутки 19 апреля произошел резкий всплеск пожаров — спасатели зафиксировали сразу 107 возгораний, и в большинстве случаев причиной стала горящая сухая трава. На фоне введенного пожароопасного режима и штормового предупреждения ситуация в регионе остается напряженной, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Из общего числа пожаров 82 пришлись на возгорания сухой растительности. Самый крупный очаг зафиксировали в районе села Третьяково, где огонь распространился на площади 990 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных там уже горела сухая трава, однако пламя удалось оперативно локализовать и ликвидировать силами спасателей и добровольцев с привлечением двух единиц техники.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
В МЧС напоминают, что с 16 апреля в крае действует особый противопожарный режим, а с 19 по 23 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (четвертый класс). Жителям и гостям региона запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также бросать непотушенные спички и сигареты.
При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщать по телефонам 101 или 112.
12:01:40 20-04-2026
"причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем" - а ничё что поля сами фермеры и жгут? И не неосторожно, а специально, чтобы стерня выгорела. Королевство Кривых Зеркал какое-то.
15:32:23 20-04-2026
А МЧС почему не уведомляет о введении особого противопожарной режима? Иногда надоедают СМСками, а тут - молчок...
15:57:02 20-04-2026
Гость (15:32:23 20-04-2026) А МЧС почему не уведомляет о введении особого противопожарно... На оба телефона пришло предупреждение вчера и сегодня.
15:58:44 20-04-2026
Гость (15:32:23 20-04-2026) А МЧС почему не уведомляет о введении особого противопожарно... на выходные прилетали смс - видимо вам они нафиг не нужны