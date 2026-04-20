За сутки в Алтайском крае произошло 82 ландшафтных возгорания

Самый крупный очаг зафиксировали в районе села Третьяково

20 апреля 2026, 11:44, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае за сутки 19 апреля произошел резкий всплеск пожаров — спасатели зафиксировали сразу 107 возгораний, и в большинстве случаев причиной стала горящая сухая трава. На фоне введенного пожароопасного режима и штормового предупреждения ситуация в регионе остается напряженной, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Из общего числа пожаров 82 пришлись на возгорания сухой растительности. Самый крупный очаг зафиксировали в районе села Третьяково, где огонь распространился на площади 990 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных там уже горела сухая трава, однако пламя удалось оперативно локализовать и ликвидировать силами спасателей и добровольцев с привлечением двух единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В МЧС напоминают, что с 16 апреля в крае действует особый противопожарный режим, а с 19 по 23 апреля объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (четвертый класс). Жителям и гостям региона запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также бросать непотушенные спички и сигареты.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщать по телефонам 101 или 112.