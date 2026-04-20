Температура поднимется выше +20. Летнее пекло ворвется в Алтайский край в середине недели

В Барнауле погода будет еще мягче

20 апреля 2026, 12:02, ИА Амител

После резкого похолодания и апрельских снегопадов в Алтайский край наконец возвращается тепло — уже на этой неделе ожидается почти летняя погода. По данным регионального Гидрометцентра, край ждет стремительное потепление без осадков.

20 апреля воздух прогреется до +13 градусов, при этом будет дуть западный ветер со скоростью 3–8 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

Уже во вторник температура поднимется до +20 градусов. День пройдет спокойно — без дождей, с юго-западным ветром 3–8 м/с.

Пик потепления ожидается 22 апреля — в этот день столбики термометров могут достичь 24 градусов со знаком плюс. Осадков не прогнозируется, ветер будет южным, 2–7 м/с, с порывами до 13 м/с.

В Барнауле погода будет еще мягче: 20 апреля — до +15 градусов, 21 апреля — до +18, а 22 апреля — до +22 градусов. Все дни пройдут без осадков, с переменной облачностью и устойчивым весенним теплом.