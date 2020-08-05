Алтайская туристка билась в судорогах и умерла у подножия Белухи

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели жительницы Алтайского края у подножия горы Белухи в Усть-Канском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.
35-летняя женщина приступила к пешему восхождению в составе группы из 12 человек 29 июля. Через два дня ей стало плохо.
"Утром 31 июля у женщины случился первый приступ потери сознания, судороги, однако, когда ей стало лучше, она выдвинулась в поход к подножию горы Белуха, — уточнили в Следственном комитете. — Пройдя 2 км., женщина вновь почувствовала себя плохо, вернулась в лагерь к озеру Ак-Кем, где в течение дня у нее случилось еще несколько приступов потери сознания и судорог".
Вечером того же дня туристка скончалась. Причину смерти устанавливают специалисты. По предварительным выводам судмедэкспертов, она умерла от острой ишемической болезни сердца.
Стоит отметить, что в 2019 году врачи предупредили жительницу Алтайского края о том, что ей противопоказаны физические нагрузки их-за патологии сонной артерии.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки они примут процессуальное решение.
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