Иностранцам в России разрешили регистрировать мигрантов в своих квартирах

7 сентября в России вступил в силу федеральный закон, который позволяет иностранцам, имеющим в собственности жилье на территории страны, прописывать в нем других иностранных граждан и выступать в качестве принимающей стороны, сообщается на официальном портале правовой информации.

О своем прибытии мигранты должны сообщить в течение семи рабочих дней, за исключением случаев, когда иностранец работает вахтовым методом, находится в санатории, гостинице, медицинском учреждении, организации соцобслуживания для людей без определенного места жительства или отбывает административное наказание в спецучреждении.

Кроме того, документ отменяет необходимость вставать на учет по месту пребывания на срок, не превышающий 30 дней со дня прибытия, иностранцев – участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию, проживающих за границей соотечественников и членов их семей.

Отметим, что федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" президент России Владимир Путин подписал еще в июне 2020 года. До этого иностранцы могли прописывать в квартирах только себя, за исключением высококвалифицированных специалистов – им разрешалось регистрировать в квартирах близких родственников.