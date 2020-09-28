Рецидивист обокрал офис агентства недвижимости в Барнауле

Работник агентства недвижимости обратился в полицию и сообщил о том, что из офиса организации украли ноутбук. Преступник проник в помещение ночью и быстро скрылся.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 1988 года рождения. Полицейские установили, что он взломал оконную раму пластикового окна и проник в офис. Мужчина схватил ноутбук, выпрыгнул из окна и скрылся.

Задержанный признался в совершении преступления и заявил, что продал украденную технику.

"Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение", – рассказали в МВД.