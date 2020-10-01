Суд признал телеведущую Настю Ивлееву виновной в нарушении закона "О рекламе", пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу УФАС по Ленинградской области.
Как ранее сообщал amic.ru, УФАС завело дело на блогера за рекламу в ролике "Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви. Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0". В видео показан процесс приготовления алкогольного коктейля с вермутом, этикетка которого видна зрителям. По мнению антимонопольщиков, это побуждает "неопределенный круг лиц обратиться за приобретением товара" и нарушает закон "О рекламе".
Суд встал на сторону ведомства и выдал Ивлеевой предписание, согласно которому она должна удалить видео с рекламой. Если блогер не сделает этого, то ей придется заплатить штраф размером 20 тысяч рублей.
Комментарии
Куда катится мир, какой дурак придумал это, то же самое с замазыванием логотипаов машин в фильмах......что за бред, бэха она и в африке бэха, мерин и есь мерин, и остальыне тачки как правило все узанваемы, расстрелять этого умника, который придумал за подобное штрафовать...
А антимонопольщики луше бы смотрели на монополизм в среде интернета в селах *(нету альтернативы ростелекому) а так же зха ценами на бензин, сотовую связь и прочее. Все подобные шишки в сговоре и цены оговорены, посути монополизм, а тут ролик..где бухло видно, разглядели же.... идиоты.
Какое жуткое наказание! Бизнес Насти под угрозой. Будем пристально следить за развитием событий