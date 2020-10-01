Суд признал телеведущую Настю Ивлееву виновной в нарушении закона "О рекламе", пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу УФАС по Ленинградской области.

Как ранее сообщал amic.ru, УФАС завело дело на блогера за рекламу в ролике "Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви. Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0". В видео показан процесс приготовления алкогольного коктейля с вермутом, этикетка которого видна зрителям. По мнению антимонопольщиков, это побуждает "неопределенный круг лиц обратиться за приобретением товара" и нарушает закон "О рекламе".

Суд встал на сторону ведомства и выдал Ивлеевой предписание, согласно которому она должна удалить видео с рекламой. Если блогер не сделает этого, то ей придется заплатить штраф размером 20 тысяч рублей.