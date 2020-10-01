Четверг, 1 Октябрь, 11:07

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,78
€ 92,43
8°


1176286 +0
Обь
149см +24

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Суд признал Настю Ивлееву виновной в нарушении закона "О рекламе"

, ИА "Амител"
Теперь блогер должна удалить ролик, иначе ее ждет штраф
Фото: instagram.com/nastyaivleeva

Фото: instagram.com/nastyaivleeva

Суд признал телеведущую Настю Ивлееву виновной в нарушении закона "О рекламе", пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу УФАС по Ленинградской области.

Как ранее сообщал amic.ru, УФАС завело дело на блогера за рекламу в ролике "Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви. Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0". В видео показан процесс приготовления алкогольного коктейля с вермутом, этикетка которого видна зрителям. По мнению антимонопольщиков, это побуждает "неопределенный круг лиц обратиться за приобретением товара" и нарушает закон "О рекламе".

Суд встал на сторону ведомства и выдал Ивлеевой предписание, согласно которому она должна удалить видео с рекламой. Если блогер не сделает этого, то ей придется заплатить штраф размером 20 тысяч рублей.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

1.10.2020 08:47
krash

Куда катится мир, какой дурак придумал это, то же самое с замазыванием логотипаов машин в фильмах......что за бред, бэха она и в африке бэха, мерин и есь мерин, и остальыне тачки как правило все узанваемы, расстрелять этого умника, который придумал за подобное штрафовать...

А антимонопольщики луше бы смотрели на монополизм в среде интернета в селах *(нету альтернативы ростелекому) а так же зха ценами на бензин, сотовую связь и прочее. Все подобные шишки в сговоре и цены оговорены, посути монополизм, а тут ролик..где бухло видно, разглядели же.... идиоты.

1.10.2020 10:05
- гость -

Какое жуткое наказание! Бизнес Насти под угрозой. Будем пристально следить за развитием событий

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
11:01
Многодетная семья в Барнауле лишилась пособия из-за технической ошибки 1
10:47
Главный эпидемиолог Алтайского края рассказала о самочувствии после вакцины от COVID 1
10:32
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 2
10:16
Алтай назвали рекордсменом по росту турпотока 0
10:01
Создатели квеста "Взаперти" предлагают уникальную серию игр на день рождения 0
10:00
"Удаленка" и самоизоляция. Что изменили в ковидном указе в Алтайском крае 9
09:55
Браконьер выловил крокодила из реки в Алтайском крае 6
09:40
Вирусолог раскрыл главную ошибку заболевших COVID-19 7
09:26
Депутат Госдумы проверил, как бесплатно кормят алтайских школьников 7
09:14
В мессенджере Telegram появились комментарии 0
09:03
В Республике Алтай зафиксировали 84 новых случая коронавируса 1
08:50
В Алтайском крае перекрыли участок Чуйского тракта 0
08:39
Мясников назвал симптомы ковида, требующие обращения к врачу 7
08:27
Застрелил, упаковал и утопил. Что говорят в селе, где из-за долгов убили бизнесмена 10
08:14
В России предложили еще на год заморозить накопительную часть пенсий 8
08:01
Когда осенние каникулы в школе в 2020 году и сколько они продлятся 1
07:50
Суд признал Настю Ивлееву виновной в нарушении закона "О рекламе" 2
07:35
Карабахская война. Архивные фото вооруженного конфликта в Закавказье 7
07:19
Сотрудницу мэрии Белокурихи осудят за завышение зарплаты 0
07:03
Утепляемся. Синоптики рассказали, когда в Барнауле выпадет снег 4
06:48
Песков прокомментировал возможное введение двухнедельных каникул по всей России 12
06:33
Домашние и смешные. Объявлены финалисты конкурса на самого веселого питомца 0
06:17
Мультфильмы Netflix запретили показывать детям в России из-за пропаганды ЛГБТ 19
06:02
Небольшие дожди и ветер до 15 м/c. О погоде в Алтайском крае 1 октября 0
23:40
Такой день. Видеообращение Виктора Томенко и самый культурный город Алтайского края 0
23:25
Умер детский писатель и автор "Фунтика" Валерий Шульжик 0
23:04
15-летний бийчанин наворовал более чем на 100 тысяч рублей 2
22:44
Четыре человека пострадали в двух ДТП с мотоциклами в Барнауле 0
22:26
Эксперт ожидает зимний наплыв туристов в Алтайский край 2
22:06
В Роспотребнадзоре не исключили введение дополнительных ограничений из-за COVID-19 0
21:47
В Алтайском крае директора ЧОП оштрафовали за наем двух бывших полицейских 0
21:23
В Росгидромете назвали сроки окончания магнитной бури на Земле 0
21:05
Строкова: запрет на вывоз необработанной древесины защитит алтайские леса 6
20:46
Пропавшего в Барнауле подростка нашли живым 0
20:28
Бессмысленная наценка. Производители пива выступили против маркировки алкоголя 0
20:04
Глава Алтайского края записал видеообращение из больничной палаты 10
19:40
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 185 0
19:23
Новоалтайские депутаты обсудят перепрофилирование "семиэтажки" 1
19:00
Российским ресторанам запретят включать чаевые в чек 1
18:45
В АКЗС заочно поддержали избранных на дополнительных выборах депутатов 0
18:27
Пропавших в Горном Алтае подростков искали пять дней 0
18:07
Суд отклонил все жалобы главы Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова 10
17:51
Лебеди вернулись на алтайское озеро, ставшее памятником природы 0
17:39
"Выпивали и громко пели". Новосибирский турист пожаловался на фестиваль в Алтайском крае 4
17:27
В Роспотребнадзоре оценили возможность новых ограничений из-за COVID-19 0
17:15
Случайности не случайны. Студентам помогут разобраться в теории вероятности 0
17:02
Попытка интересная, но без шансов. Как депутаты "бунтуют" против главы Алтая 1
16:54
Порывов не обнаружено. Специалисты осмотрели подтопленный подвал в доме на Советской Армии 0
16:41
Путин потребовал запретить "бесконтрольный" вывоз древесины из России 22
16:29
В Барнауле пропал 14-летний подросток 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.