Канадские ученые выяснили, что фрагменты ДНК, которые достались человеку от предков, могут активировать мощный иммунитет, убивая раковые клетки. Об этом сообщает РИА Новости.

Доктор Даниэль Де Карвалью (Daniel De Carvalho) и его коллеги из Онкологического центра принцессы Маргарет нашли скрытые в геноме молчащие элементы ДНК.

"За миллионы лет эволюции люди приобрели ряд таких "тихих" повторяющихся элементов ДНК, но было неясно, почему и какой цели они служат, — приводятся в пресс-релизе центра слова Де Карвалью. - Как геномные археологи, мы решили определить функцию этих реликтов ДНК, и обнаружили, что при определенных условиях их можно реактивировать и стимулировать нашу иммунную систему"

Специалисты выяснили, что если активировать молчащие элементы, то они подавляют фермент, который усиливает защиту раковых клеток от лекарств.