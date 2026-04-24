В Алтайском крае на два дня объявили режим "черного неба"

24 апреля 2026, 15:20, ИА Амител

Режим "черного неба". Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае с вечера 24 апреля ожидается ухудшение качества воздуха — в регионе вводится режим неблагоприятных метеоусловий, известный как "черное небо". Ограничения затронут как крупные города, включая Барнаул, так и сельские территории.

По данным Алтайского ЦГМС, с 18:00 24 апреля до 10:00 26 апреля в приземном слое атмосферы будут накапливаться загрязняющие вещества. Это связано с погодными условиями, при которых вредные примеси плохо рассеиваются.

В этот период предприятиям рекомендовано снизить выбросы, чтобы минимизировать нагрузку на атмосферный воздух.

Ситуацию усугубляет прогноз погоды: в выходные дни, 25 и 26 апреля, в регионе будет тепло и сухо, что также способствует накоплению загрязнений.