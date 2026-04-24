В Алтайском крае на два дня объявили режим "черного неба"
Это связано с погодными условиями, при которых вредные примеси плохо рассеиваются
24 апреля 2026, 15:20, ИА Амител
В Алтайском крае с вечера 24 апреля ожидается ухудшение качества воздуха — в регионе вводится режим неблагоприятных метеоусловий, известный как "черное небо". Ограничения затронут как крупные города, включая Барнаул, так и сельские территории.
По данным Алтайского ЦГМС, с 18:00 24 апреля до 10:00 26 апреля в приземном слое атмосферы будут накапливаться загрязняющие вещества. Это связано с погодными условиями, при которых вредные примеси плохо рассеиваются.
В этот период предприятиям рекомендовано снизить выбросы, чтобы минимизировать нагрузку на атмосферный воздух.
Ситуацию усугубляет прогноз погоды: в выходные дни, 25 и 26 апреля, в регионе будет тепло и сухо, что также способствует накоплению загрязнений.
