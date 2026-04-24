Память о Чернобыле. В Барнауле открылась выставка к 40-летию страшной катастрофы

Экспозиция открылась в новом Музее военной истории на Комсомольском, 73б

24 апреля 2026, 14:57, ИА Амител

Выставка "Чернобыль: подвиг во имя жизни" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 24 апреля открылась выставка, приуроченная к 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Экспозиция рассказывает о крупнейшей техногенной катастрофе XX века, ее ликвидаторах и последствиях радиационной аварии, затронувшей не только СССР, но и весь мир.

Посетители могут увидеть макет четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, архивные фотографии и документы, запечатлевшие работу на месте аварии, личные вещи ликвидаторов, спецодежду, дозиметры, рабочие инструменты. Отдельный раздел посвящен долгосрочным последствиям аварии для экологии и здоровья людей.



Материалы для выставки предоставили Алтайская краевая общественная организация инвалидов "Семипалатинск — Чернобыль", Музей истории АГМУ и медицины Алтая, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, а также Топчихинский районный краеведческий музей.

В открытии выставки приняли участие ликвидаторы, представители власти, общественных организаций, музейного сообщества, сотрудники МЧС и молодежь. С приветственным словом к собравшимся обратилась министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. Она подчеркнула, что Алтайский край не остался в стороне от трагедии: более 2,5 тысячи жителей региона участвовали в ликвидации последствий аварии.

«Вы живые свидетели тех событий. Через годы вы проносите память о своих товарищах и о подвиге людей, которые встали на защиту всего живого на Земле», — отметила Наталья Оськина.

По ее словам, выставка стала вкладом в сохранение исторической памяти. В экспозиции представлены материалы, которые позволяют увидеть не только масштаб трагедии, но и лица людей, ценой собственного здоровья спасавших других. Министр также подчеркнула, что государство и общество продолжают оказывать поддержку ветеранам-чернобыльцам и их семьям.

Отдельное внимание на открытии уделили медицинским последствиям катастрофы. Специалисты напомнили, что радиационное воздействие может проявляться спустя годы и десятилетия. В Алтайском крае продолжается работа по формированию регионального сегмента Национального радиационно-эпидемиологического регистра. Медицинское наблюдение ведется не только за самими ликвидаторами и пострадавшими, но и за их потомками. В медицинских организациях региона назначены ответственные специалисты по оказанию помощи этой категории граждан.

Своими воспоминаниями поделился ликвидатор аварии Сергей Корсаков. В Чернобыль он прибыл 15 октября 1986 года как инженер-электрик в составе управления строительства, созданного для возведения саркофага над разрушенным энергоблоком. Он напомнил, что первыми удар на себя приняли пожарные, дежурная смена станции, военные, специалисты гражданской обороны и строители.

Сергей Корсаков рассказал, что уже 15 мая 1986 года из Алтайского края к месту аварии отправился первый эшелон с военнослужащими. По его словам, многие работали в зоне по несколько месяцев, выполняя задачи в сложнейших условиях.

«Для нас это очень важное событие. Мы давно говорили о необходимости такой экспозиции. Хотелось бы, чтобы она стала постоянной, расширялась и пополнялась воспоминаниями, документами и личными вещами ликвидаторов», — сказал Сергей Корсаков.

Организаторы выставки призвали жителей региона, особенно молодежь, посетить экспозицию и узнать больше о событиях 1986 года, подвиге ликвидаторов и цене, которую заплатили люди за предотвращение еще более масштабной катастрофы.

Выставка будет работать до 30 августа.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. После взрыва на четвертом энергоблоке из 30-километровой зоны вокруг станции были эвакуированы люди, а к ликвидации последствий привлекли сотни тысяч специалистов, военных, медиков, строителей и добровольцев. С тех пор 26 апреля ежегодно отмечается как Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.