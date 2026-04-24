Врач назвала боязнь воды скрытым симптомом бешенства

Среди признаков заражения также приступы беспокойства и тревоги

24 апреля 2026, 14:16, ИА Амител

Заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина в беседе с РИА Новости рассказала об основных признаках острой фазы бешенства у человека.

По словам врача, на этом этапе заболевания у пациентов обычно наблюдаются водобоязнь, а также приступы беспокойства и тревоги. Семейкина предупредила, что при развитии клинической картины бешенства летальный исход наступает через несколько дней — как правило, из‑за паралича дыхания или остановки сердца.

«Эффективного лечения при развитии картины бешенства не существует. Защитить может только вакцинация, которая начинается сразу при обращении за медицинской помощью», — подчеркнула специалист.

Особое внимание врач обратила на степень опасности укусов в зависимости от их локализации. Так, наибольшую опасность представляют укусы в область головы и шеи, верхние и нижние конечности, гениталии.

Все пострадавшие от укусов, оцарапывания и ослюнения животным должны немедленно обратиться за медицинской помощью на хирургический прием для осмотра, а, возможно, и для проведения курса антирабических прививок.

Эксперт также пояснила, что инкубационный период при бешенстве может варьироваться — от нескольких дней до одного года. Его продолжительность зависит от двух факторов: инфицирующей дозы и места повреждения на теле. Ранее сообщалось, что в Алтайском крае обнаружили еще два случая бешенства. Губернатор ввел карантин на неблагополучных территориях.