Врач назвала боязнь воды скрытым симптомом бешенства
Среди признаков заражения также приступы беспокойства и тревоги
24 апреля 2026, 14:16, ИА Амител
Заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина в беседе с РИА Новости рассказала об основных признаках острой фазы бешенства у человека.
По словам врача, на этом этапе заболевания у пациентов обычно наблюдаются водобоязнь, а также приступы беспокойства и тревоги. Семейкина предупредила, что при развитии клинической картины бешенства летальный исход наступает через несколько дней — как правило, из‑за паралича дыхания или остановки сердца.
«Эффективного лечения при развитии картины бешенства не существует. Защитить может только вакцинация, которая начинается сразу при обращении за медицинской помощью», — подчеркнула специалист.
Особое внимание врач обратила на степень опасности укусов в зависимости от их локализации. Так, наибольшую опасность представляют укусы в область головы и шеи, верхние и нижние конечности, гениталии.
Все пострадавшие от укусов, оцарапывания и ослюнения животным должны немедленно обратиться за медицинской помощью на хирургический прием для осмотра, а, возможно, и для проведения курса антирабических прививок.
Эксперт также пояснила, что инкубационный период при бешенстве может варьироваться — от нескольких дней до одного года. Его продолжительность зависит от двух факторов: инфицирующей дозы и места повреждения на теле. Ранее сообщалось, что в Алтайском крае обнаружили еще два случая бешенства. Губернатор ввел карантин на неблагополучных территориях.
14:19:36 24-04-2026
14:20:01 24-04-2026
18:04:22 24-04-2026
14:21:48 24-04-2026
Чой-то скрытый-то? Открытый и характерный симптом терминальной стадии.
19:18:08 24-04-2026
