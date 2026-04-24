Айфоны вышли в лидеры. Apple обошла Xiaomi по числу смартфонов в сети "МегаФона"

В Алтайском крае лидерство сохранил Xiaomi

24 апреля 2026, 14:25, ИА Амител erid: 2W5zFGW1GpH

Покупатель. Смартфон / Фото: пресс-служба компании "МегаФон"

В 2026 году Apple ("Эйпл") вышла на первое место по доле смартфонов, зарегистрированных в мобильной сети "МегаФона". На устройства бренда пришлось 24% от общего числа гаджетов, по этому показателю компания обошла Xiaomi ("Сяоми"). При этом самым распространенным смартфоном в сети по-прежнему остается iPhone 11 ("Айфон 11"). В Алтайском крае картина другая: здесь чаще всего пользуются телефонами Xiaomi.

Какие модели в лидерах

В начале 2026 года в десятке самых распространенных смартфонов в сети оказалось сразу восемь моделей iPhone. В список вошли как более ранние устройства, так и новые флагманские версии. Первое место сохранил iPhone 11, на второй строчке расположился iPhone 13, а тройку лидеров замкнул iPhone 15 Pro Max ("Айфон 15 Про Макс").

Xiaomi занял второе место среди брендов с долей 23%. Одной из самых популярных моделей марки стал Xiaomi Redmi Note 13 ("Сяоми Редми Нот 13"). Третью строчку занял Samsung ("Самсунг"), на него пришлось 19% устройств. Среди смартфонов этого бренда в число самых распространенных вошел Samsung Galaxy A12 ("Самсунг Гэлакси А12").

Как менялись позиции

На четвертое место поднялся Tecno ("Текно"), который за год прибавил сразу две позиции. Realme ("Рилми"), наоборот, сместился с четвертой строчки на пятую, хотя бренд по-прежнему остается одним из самых быстрорастущих на рынке. В список популярных марок также вошли Huawei ("Хуавей"), Infinix ("Инфиникс"), Vivo ("Виво") и OPPO ("Оппо").

В Алтайском крае первое место по распространенности заняли смартфоны Xiaomi с долей 39%. На втором месте расположились iPhone — 26% от общего числа устройств в сети оператора. Замкнул тройку Realme с долей 18%.

«Мы видим, что россияне все чаще выбирают гаджет одного бренда, привыкая к интерфейсу и функционалу. При этом пользователи не спешат обновлять девайсы сразу после выхода очередного флагмана, а предпочитают привычный комфорт, пропуская даже несколько поколений устройств», — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж "МегаФона" Вадим Зимин.

По его словам, в салонах объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota ("Йота") покупатели найдут большой выбор смартфонов — от базовых моделей до флагманов премиального уровня.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

Реклама