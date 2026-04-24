Успех реформы зависит от деталей — например, от того, как будут учитываться разводы, раздельное проживание супругов и детские алименты

24 апреля 2026, 15:30, ИА Амител

Введение семейного налогообложения для многодетных семей в России потребует серьезных изменений в налоговой системе, заявила в беседе с "Газетой.ru" экономист Эльвира Глухова. По ее мнению, это может привести к сокращению доходов государственного бюджета.

Сергей Рыбальченко, глава комиссии Общественной палаты РФ по демографии и семейным ценностям, предложил объединить налогообложение супругов и установить пониженную ставку налога в зависимости от количества детей и работающих членов семьи. Чем больше в семье детей и работающих, тем ниже налог, так как доход делится между всеми. Аналогичная система действует во Франции.

«Государство вряд ли пойдет на такие реформы из-за необходимости значительных изменений в налоговой системе. Подобные масштабные реформы никогда не проводятся быстро ни в одной стране. Минфин ранее оценивал, что прогрессивная шкала НДФЛ затронет не более двух миллионов россиян, но неясно, сколько среди них будет многодетных», — отметила она.

Эксперты полагают, что до 20% многодетных семей можно отнести к высокодоходным, где родители имеют высшее образование и доход выше среднего (по данным на март этого года — более 100 тысяч рублей). Всего в России около трех миллионов многодетных семей, из которых около 600 тысяч можно считать высокодоходными. По мнению Глуховой, более реалистично ориентироваться на средние доходы, соответствующие минимальной налоговой ставке.

В 2025 году каждая пятая семья с тремя и более детьми до 18 лет жила за чертой бедности. Государство сосредоточено на поддержке именно таких семей. С 1 января 2026 года для них введен один из элементов семейного налогообложения.

«Россияне с низкими доходами смогут получить семейную налоговую выплату, которая вернет уплаченный НДФЛ по ставке 13%. Перерасчет налога будет производиться по ставке 6%, а разница — возвращена. Размер ежемесячного вычета зависит от числа детей, их статуса и статуса родителей», — уточнила Глухова.

Экономист также отметила, что поддержка многодетных семей среднего класса важна, но государство не может снизить налоги для состоятельных граждан без ущерба для бюджета, который идет на помощь малоимущим. Поэтому предложение Рыбальченко кажется слишком оптимистичным и вряд ли будет реализовано на практике, заключила Глухова.