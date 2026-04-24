В Омске умерла женщина, на которую пьяный мужчина натравил бойцового пса

Теперь необходимо доказать, что женщина скончалась не из-за болезней, а непосредственно из-за избиения

24 апреля 2026, 14:52, ИА Амител

В Омске скончалась жительница, которую избил на улице нетрезвый мужчина и натравил на нее стаффордширского терьера, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в начале марта. 35-летняя женщина выгуливала трех собак во дворе дома, когда к ней подошли двое нетрезвых мужчин с собакой. Произошел конфликт, в результате которого один из мужчин избил женщину и натравил на нее своего пса. Было возбуждено уголовное дело по факту "умышленного причинения легкого вреда здоровью", а собаку расценили как оружие.

Как уточнили агентству в региональном СК, женщина умерла у себя в квартире спустя месяц после избиения. Ранее она писала в соцсетях, что после нападения у нее начало ухудшаться здоровье.

«Если полицией будет установлено, что она скончалась не из-за хронических заболеваний, а от избиения, то дело должны передать нам для дальнейшего расследования», — пояснили в СК.

