В Омске умерла женщина, на которую пьяный мужчина натравил бойцового пса

Теперь необходимо доказать, что женщина скончалась не из-за болезней, а непосредственно из-за избиения

24 апреля 2026, 14:52, ИА Амител

В Омске скончалась жительница, которую избил на улице нетрезвый мужчина и натравил на нее стаффордширского терьера, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в начале марта. 35-летняя женщина выгуливала трех собак во дворе дома, когда к ней подошли двое нетрезвых мужчин с собакой. Произошел конфликт, в результате которого один из мужчин избил женщину и натравил на нее своего пса. Было возбуждено уголовное дело по факту "умышленного причинения легкого вреда здоровью", а собаку расценили как оружие.

Как уточнили агентству в региональном СК, женщина умерла у себя в квартире спустя месяц после избиения. Ранее она писала в соцсетях, что после нападения у нее начало ухудшаться здоровье.

«Если полицией будет установлено, что она скончалась не из-за хронических заболеваний, а от избиения, то дело должны передать нам для дальнейшего расследования», — пояснили в СК.

Ранее жительницу Алтайского края осудили за то, что она спустила собаку на полицейского. Женщина пыталась помешать осмотру дома.

Комментарии 3

Гость

16:04:42 24-04-2026

Вот слов нет. Два мужика избивают женщину и травят собаками. Козлины!!!!

Сеня

02:44:42 25-04-2026

А потом у меня спрашивают при очередном подтверждении оружия. Зачем вам оружие? В этой ситуации мне достаточно просто было бы быть трезвым и все. Можно было бы валить всех и собаку. Пьяные натравили собаку.....

Гость

14:39:03 25-04-2026

Сеня (02:44:42 25-04-2026) А потом у меня спрашивают при очередном подтверждении оружия... Валить-то можно. Только сидеть потом долго. Такие вот в эрэфии законы. Рабам не дано право применять оружие, даже при защите своей (а тем более чужой) жизни. Сколько русских присело по этой статье...

