Жителей Алтайского края приглашают на онлайн-спектакли

С 27 по 29 ноября жители Алтайского края могут насладиться новыми спектаклями не выходя из дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.

В эти дни состоится премьера онлайн-проекта молодежных непрофессиональных театров Алтая "Театральная палитра: Золото Алтая".

Постановками занимались молодые профессиональные режиссеры, однако работали они с любительскими театральными студиями.

Из такого сотрудничества родилось три спектакля: "Я хочу жить" (режиссер – Виктор Сидоров), "Пожары" (Сергей Лебедев) и "Без нас" (Олег Канин).

Их премьеры покажут в прямом эфире на YouTube, во "ВКонтакте" и Instagram. Все трансляции начнутся в 19:00 по местному времени. "Я хочу жить" покажут в пятницу, "Пожары" – в субботу, "Без нас" – в воскресенье.

Организаторами проекта выступили ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет" и народный коллектив Алтайского края – театральная мастерская Homo Artisticus.