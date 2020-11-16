Умер заслуженный артист России Юрий Черкасов

Заслуженный артист России, актер театра и кино Юрий Черкасов умер в минувшее воскресенье, 15 ноября, на 60-м году жизни.

О смерти артиста сообщает театр имени Моссовета на своей странице в сосети "ВКонтакте". Причина смерти не уточняется. Прощание с Черкасовым пройдет 17 ноября, похоронят артиста на Митинском кладбище.

Юрий Черкасов работал на сцене театра имени Моссовета с 1991 года, и за это время успел сыграть более 30 ролей. Также актер снялся в таких фильмах и сериалах, как "А у нас во дворе", "Так не бывает", "Все могут короли", "Мосгаз", "Таксистка" и "Очарование зла".

В 2019 году Черкасов получил звание заслуженного артиста России.