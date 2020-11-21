Новый рекорд. Почти 25 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки

За последние сутки в России зарегистрировали 24 822 новых случая коронавируса – это рекорд с начала пандемии. За все время в стране выявили 2 064 748 заболевших ковидом, сообщает оперштаб.

Как и прежде, наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+7168 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+2476) и Московской области (+916). Алтайский край (+231) на 21 ноября занимает 21-ю строчку в федеральном рейтинге.

За весь период в стране умерло 35 778 пациентов с коронавирусом. 467 из них скончались за прошедшие сутки.

Из больниц выписали еще 26 021 человека, а общее число выздоровлений достигло 1 577 435.