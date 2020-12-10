107 новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Горном Алтае выросло на 107 – до 12 225 человек, информирует республиканский оперштаб.

Диагноз подтвердился у 22 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребенка; у 18 жителей города Горно-Алтайска; у 14 жителей Онгудайского района; у 14 жителей Чемальского района, в том числе у трех детей; у 11 жителей Усть-Канского района, в том числе у двух детей; у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; у семи жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребенка; у шести жителей Улаганского района, в том числе у трех детей; у трех жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Турочакского района.

За прошедшие сутки выздоровели 88 человек. Всего из больниц региона выписали 11 778 пациентов.