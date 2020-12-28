От разработки до внедрения. Как алтайский "Политех" готовит инженеров мирового уровня

Трое студентов Алтайского техуниверситета еще до окончания вуза знали, где будут работать. Молодые кадры во время обучения в вузе заключили договор с группой компаний "Алмаз", которая специализируется на создании сельхозтехники, а в 2019 году были приняты в штат. Сейчас выпускники уже самостоятельно конструируют оборудование и отслеживают его выпуск. В будущем предприятие рассчитывает принимать на работу все больше "политеховцев", которые будут обучаться в научно-исследовательском центре (НТЦ) компании.

Кадровая "теплица"

Илья Тарутин – один из трех выпускников, которые устроились в "Алмаз". Сейчас он инженер-конструктор. Еще во время обучения в АлтГТУ Илья проходил практику в студенческом конструкторском бюро на базе вуза. Полученный опыт помог ему быстрее влиться в работу.

"Практика во время учебы необходима, потому что пока ты учишься в университете, все типовые задания "вгоняют" в рамки, а на производстве от них иногда нужно отступать. Когда опыта нет, кажется, что так делать нельзя. Сейчас мы разрабатываем сельхозтехнику и сопутствующую документацию к ней. Это именно то, чем я и хотел заниматься", – говорит Илья.

Инженеры-конструкторы, технологи – дефицитные профессии в Алтайском крае. Несколько лет подряд большинство выпускников школ выбирали гуманитарные направления: экономику и юриспруденцию. На технические специальности шли немногие, поэтому сейчас заводам не хватает сотрудников, объясняет генеральный директор торгового дома "Алмаз" Роман Пфаф.

"Благодаря сотрудничеству с "Политехом" мы нашли несколько путей решения этой проблемы: подготовка молодых специалистов, ведение студентов от практики до трудоустройства у нас, а также помощь в написании дипломных работ по профильным темам. Вопрос кадров – сложный и интересный, который требует ежедневной работы. Предприятие должно быть заинтересовано в самостоятельном "выращивании кадров", которые им необходимы", – говорит Роман Пфаф.

По его словам, большинство инженерно-технических кадров предприятия – выпускники АлгГТУ разных лет. Это означает, что компания уверена в качестве образования в вузе.

"В программе компании на 2021 год – не только привлечение новых молодых сотрудников, но и повышение квалификации действующего персонала, участие в образовательных программах. Помогает в этом именно АлтГТУ", – отмечает Роман Пфаф.

Горизонты партнерства

Целевая подготовка студентов, которые уже на первом-втором курсе определяются с будущим местом работы, важна для вуза, говорит ректор АлтГТУ Андрей Марков. Ведь весь учебный процесс будущего специалиста будет "заточен" под конкретное предприятие.

"Для нас важно, чтобы студент был связан с компанией, но мы хотим, чтобы учащийся посмотрел не одно предприятие, а несколько. На попечительском совете АлтГТУ как раз удается обсуждают подготовку хороших специалистов", – говорит Андрей Марков.

В состав попечительского совета входят руководители 30 предприятий. Однако количество компаний, куда устраиваются на работу выпускники "Политеха", намного больше, и это число постоянно растет.

"Нашим партнером стал "Ростсельмаш" (крупнейший производитель сельхозтехники в России, в состав группы компаний входят 13 предприятий, производственные площадки находятся в четырех странах – прим. ред.). Выпускники, уезжая на практику, остаются там работать. Мы не ведем реестр наших индустриальных партнеров, но работаем мы практически со всеми предприятиями Алтайского края и Сибирского федерального округа", – отмечает ректор.

Основа предприятия

В 2021 году Алтайский технический университет войдет в состав научно-технического центра (НТЦ), который открывается на площадке Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения (АНИТИМ – это первое научное учреждение за Уралом, профилем которого являлись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области технологии машиностроения, входит в состав ГК "Алмаз").

"НТЦ позволит нашим студентам – будущим конструкторам, технологам, менеджерам – еще в годы обучения участвовать во всех этапах жизненного цикла создания высокотехнологичной продукции, начиная с зарождения идеи до реализации в производстве и сбыте", – говорит Андрей Марков.

В научно-техническом центре будет два направления – модернизация существующих образцов, моделей и разработка новых передовых, объясняет Роман Пфаф:

"Мы модернизируем тот продукт, который уже производим: смотрим, как его можно усовершенствовать с точки зрения электроники, упрощения настроек. В разработке новых моделей нужно учитывать направления развития рынка".

Специалисты "Алмаза" говорят, что высококвалифицированные кадры, которые готовит техуниверситет, – основа предприятия. Благодаря их труду повышается качество продукции, улучшается контроль, внедряются новые программы и оборудование, которым выпускники с легкостью могут управлять. Поэтому в компании и в вузе уверены, что в будущем сотрудничество по подготовке кадров станет еще более плодотворным.