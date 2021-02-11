"Вопрос актуальный". Барнаульский застройщик меняет проект ЖК напротив ТЦ "Гулливер"

Проект ЖК на пр. Краснормейском, 50, представленный на градсовете 5 ноября 2020 года / Фото: "Архи-Групп" / ksar.barnaul-adm.ru

Барнаульский застройщик скорректировал проект 23-этажной высотки на пересечении пр. Красноармейского и ул. Партизанской. Изменения, по словам девелопера, коснулись только внешнего облика здания, а этажность и количество квартир останутся прежними. Скоро обновленный проект представят на градостроительном совете в мэрии.

"Станет более уместной"

Эскиз дома в центре Барнаула показали общественности в ноябре 2020 года. На участке 0,5 га архитекторы спроектировали 23-этажную "свечку" с подземной парковкой и двухэтажным пристроем, в котором разместят объекты общественного назначения. Рассчитана высотка на 189 квартир и 169 парковочных мест.

Архитекторы градсовета, который прошел 5 ноября, проект утвердили. Однако застройщик (компания "Строительная перспектива") решил усовершенствовать фасад. Обновленный проект представят уже через несколько недель.

"За время, прошедшее с градсовета, проект подвергался доработке. Я рассчитываю, что через одно-два заседания мы представим доработанный вариант, без смены технико-экономических показателей: он не станет выше или больше, квартир останется столько же, но фасад претерпел изменения, которые, с моей точки зрения, позволят сделать его еще более уместным на этом участке", – говорит руководитель "Строительной перспективы" Андрей Комяков.

Квартал в границах пр. Красноармейского, пер. Ядринцева, ул. Папанинцев и ул. Партизанской сейчас массово застраивают новыми ЖК. Так, на пр. Красноармейском, 61б, скоро начнется строительство 25-этажного дома, на ул. Пролетарской, 151, возводят ЖК "Ютссон", а на пересечении ул. Партизанской и пер. Циолковского площадку под высотки готовит еще один крупный девелопер.

Но, по мнению барнаульских экспертов, к высотному строительству на небольших участках нужно подходить ответственно, иначе могут появиться "человейники" – проекты с непродуманной инфраструктурой.

"Должен присутствовать элемент гуманизма, а не просто поставить 20-25-этажный дом и "набить" его людьми. Люди туда заселятся, а потом начнут смотреть, куда они заселились и что вокруг. А вокруг ничего, хаос", – отметил архитектор Александр Деринг в "Переговорке" на amic.ru.

Однако, как считает сам застройщик, намного хуже, когда в городе остаются заброшенные земельные участки. Именно они уродуют облик Барнаула:

"Общественность могла возмутиться, мол, нужно попробовать на участок и пятиэтажку поставить, под "сталинку", которая стоит рядом (речь идет о трехэтажном административном здании по адресу: пр. Красноармейский, 46 / ​ул. Партизанская, 120, которое признано памятником архитектуры, – прим. ред.). Вопрос актуальный. Но тогда участок стоял бы еще лет 20-30. Я признателен градсовету, что мы прошли этот вопрос с первого раза. У членов совета было понимание, что земельное "пятно" в историческом центре города находится в антисанитарном состоянии, оно не является украшением, и с этим надо что-то делать. Предложенный вариант был не самый страшный".

Сейчас в Барнауле есть несколько зданий, которые выше этого ЖК. Так, высота ТЦ "Гулливер" – 17 этажей, а ЖК "Анастасия", расположенного рядом на проспекте Красноармейском, 111, – 24 этажа, или 86 метров.

Еще один небоскреб в городе – ЖК "Аврора" на улице Гущина, 150/3 (почти 100 метров). Но самое высокое строение в Барнауле – ТЭЦ-3: высота одной из труб около 300 метров.

Что известно об участке?

Участок на пр. Красноармейском, 50, принадлежал обанкротившейся компании "СтройГАЗ". Аукцион по его продаже прошел в августе 2019 года. Андрей Комяков стал единственным, кто решить выкупить землю и два здания (ветхий деревянный дом и кафе "Шаверма", которые снесут при строительстве ЖК). Сумма сделки составила 86,6 млн рублей. Примерно год у "Строительной перспективы" ушло на подготовку документов.