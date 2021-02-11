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"Вопрос актуальный". Барнаульский застройщик меняет проект ЖК напротив ТЦ "Гулливер"

, ИА "Амител"
"Свечка" на пр. Красноармейском станет одним из самых высоких зданий в городе

Проект ЖК на пр. Краснормейском, 50, представленный на градсовете 5 ноября 2020 года / Фото: "Архи-Групп" / ksar.barnaul-adm.ru

Барнаульский застройщик скорректировал проект 23-этажной высотки на пересечении пр. Красноармейского и ул. Партизанской. Изменения, по словам девелопера, коснулись только внешнего облика здания, а этажность и количество квартир останутся прежними. Скоро обновленный проект представят на градостроительном совете в мэрии. 

"Станет более уместной"

Эскиз дома в центре Барнаула показали общественности в ноябре 2020 года. На участке 0,5 га архитекторы спроектировали 23-этажную "свечку" с подземной парковкой и двухэтажным пристроем, в котором разместят объекты общественного назначения. Рассчитана высотка на 189 квартир и 169 парковочных мест.

Архитекторы градсовета, который прошел 5 ноября, проект утвердили. Однако застройщик (компания "Строительная перспектива") решил усовершенствовать фасад. Обновленный проект представят уже через несколько недель.

"За время, прошедшее с градсовета, проект подвергался доработке. Я рассчитываю, что через одно-два заседания мы представим доработанный вариант, без смены технико-экономических показателей: он не станет выше или больше, квартир останется столько же, но фасад претерпел изменения, которые, с моей точки зрения, позволят сделать его еще более уместным на этом участке", – говорит руководитель "Строительной перспективы" Андрей Комяков.

Квартал в границах пр. Красноармейского, пер. Ядринцева, ул. Папанинцев и ул. Партизанской сейчас массово застраивают новыми ЖК. Так, на пр. Красноармейском, 61б, скоро начнется строительство 25-этажного дома, на ул. Пролетарской, 151, возводят ЖК "Ютссон", а на пересечении ул. Партизанской и пер. Циолковского площадку под высотки готовит еще один крупный девелопер.

Но, по мнению барнаульских экспертов, к высотному строительству на небольших участках нужно подходить ответственно, иначе могут появиться "человейники" – проекты с непродуманной инфраструктурой. 

"Должен присутствовать элемент гуманизма, а не просто поставить 20-25-этажный дом и "набить" его людьми. Люди туда заселятся, а потом начнут смотреть, куда они заселились и что вокруг. А вокруг ничего, хаос", – отметил архитектор Александр Деринг в "Переговорке" на amic.ru

Однако, как считает сам застройщик, намного хуже, когда в городе остаются заброшенные земельные участки. Именно они уродуют облик Барнаула:

"Общественность могла возмутиться, мол, нужно попробовать на участок и пятиэтажку поставить, под "сталинку", которая стоит рядом (речь идет о трехэтажном административном здании по адресу: пр. Красноармейский, 46 / ​ул. Партизанская, 120, которое признано памятником архитектуры, – прим. ред.). Вопрос актуальный. Но тогда участок стоял бы еще лет 20-30. Я признателен градсовету, что мы прошли этот вопрос с первого раза. У членов совета было понимание, что земельное "пятно" в историческом центре города находится в антисанитарном состоянии, оно не является украшением, и с этим надо что-то делать. Предложенный вариант был не самый страшный".  

Сейчас в Барнауле есть несколько зданий, которые выше этого ЖК. Так, высота ТЦ  "Гулливер" – 17 этажей, а ЖК "Анастасия", расположенного рядом на проспекте Красноармейском, 111, – 24 этажа, или 86 метров.

Еще один небоскреб в городе – ЖК "Аврора" на улице Гущина, 150/3 (почти 100 метров). Но самое высокое строение в Барнауле – ТЭЦ-3: высота одной из труб около 300 метров.

Что известно об участке?

Участок на пр. Красноармейском, 50, принадлежал обанкротившейся компании "СтройГАЗ". Аукцион по его продаже прошел в августе 2019 года. Андрей Комяков стал единственным, кто решить выкупить землю и два здания (ветхий деревянный дом и кафе "Шаверма", которые снесут при строительстве ЖК). Сумма сделки составила 86,6 млн рублей. Примерно год у "Строительной перспективы" ушло на подготовку документов.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.02.2021 08:57
гость

самое высокое строение города - телевышка (386м), а с учетом еще ее расположения на горе, можно прибавить к ней 50м

11.02.2021 09:19
Итальянец

Ну, типа милость они оказывают, что участок теперь 20-30 лет пустовать не будет! Что вы делаете?! Кто там будет жить? У меня уже многие родственники и товарищи уехали из своего родного Барнаула, кто заграницу, кто в европейскую часть страны. Здравомыслящие люди понимают, что перспектив у города нет. (Держатся ещё те у кого давно есть хорошая работа или кто удалённо работает на компании из других регионов.) А вы сюда селян недальновидных докучи впихиваете, срывая их с родных мест, соблазняя ипотекой и маткапиталом для приобретения жилья. Остановитесь!

11.02.2021 09:23
- гость -

Будет кому жить.

11.02.2021 09:41
- гость -

Если на верхних этажах будет пожар, кто и как будет тушить?
В городе нет автовышки такой высоты

11.02.2021 09:47
Евгений

какая шаверма, какой ветхий дом. там все снесли уже давно

11.02.2021 10:01
Итальянцу

Селяне уже давно в Барнаул не едут, чего здесь делать ни работы, ни зарплаты, дураков в деревне уже нет.

11.02.2021 10:11
- гость -

Дурацкий дом, недопустимая этажность, уродует улицу и смотрится просто отвратно рядом с соседним низеньким и элегантным.

11.02.2021 10:11
Виктор

11.02.2021 09:41
- гость -

А если будет более частая ситуация - отключение света или воды - то каждый раз пешком на 23 этаж и обратно, а то и с бутылями-вёдрами?

11.02.2021 10:12
- гость -

хватит уродовать центр "свечками" и точечной застройкой!
жилья уже настроено на два города. хватит!
надо делать скверы, бульвары, парки. и те же парковки.
а то построят свечку на 100 квартир и 10 паркомест. а в качестве альтернативы предложат платные подземные паркоместа по цене квартиры. кто их будет брать?

11.02.2021 10:13
- гость -

11.02.2021 09:41
- гость -

По дороге в школу попытался по умничать))))
Когда закончишь, узнаешь как тушат пожары в таких домах...

11.02.2021 10:19
АБОРИГЕН

Нет не станет. Проект как был дрянным, так и остался.

11.02.2021 10:22
- гость -

только 25 этажей на песке строить

11.02.2021 10:27
гость

В Барнауле нет таких трамваев

11.02.2021 10:33
Елена

Напланировали домов в центре города...а спланировать детские сады и школы новые в этих районах ума не хватило? Этот дом загородит весь свет детскому саду, который рядом находится..

11.02.2021 10:41
- гость -


Итальянцу
Селяне уже давно в Барнаул не едут, чего здесь делать ни работы, ни зарплаты, дураков в деревне уже нет


два дуРООчка только и осталось итальянец и абориген,в слабоумии соревнуются

11.02.2021 10:42
гость

в городе правят только деньги

11.02.2021 10:45
Галина

Убожество, там от сбербанка вечно машинами все заставлено, еще и жильцы где то парковаться будут.

11.02.2021 10:47
- гость -

Ужас-ужасный! на "первомайке" ща то не протолкнутся, не пешком не на автомобиле, ща еще домов по обе стороны настроят..... сомнительное удовольствие там жить! а трамвайная остановка!!!!, людям стоять негде!

11.02.2021 10:54
- гость -

Коммунальная авария или длительное отключение электричества в мороз, что в сибири бывает сплошь и рядом, превратит этот дом в необитаемый и не восстановимый ледник.
Уже мало кто помнит, как при баварине из-за аварии на ТЭЦ в морозы собирались эвакуировать весь город. Тогда ещё эвакуационные планы были, эвакуационная инфраструктура в деревнях вокруг города поддерживалась.
Сейчас ничего этого нет и в помине!
Мне вот интересно, куда людей из таких человейников девать будут?
В хрущёвках можно запросто буржуйки поставить.
В человейниках - нет!
А если война, развал страны?

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