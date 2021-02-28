Воскресенье, 28 Февраль, 22:44

Реклама на сайте

Опросы

Нужен ли КВН на Алтае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,44
€ 90,37
-10°


4246079 +11359
Обь
-16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Мишустин ни при чем. Власти Барнаула объяснили ремонт дорог в 20-градусный мороз

, ИА "Амител"
В мэрии заверили, что дорожные работы не связаны с грядущим визитом премьера
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Дорожные работы в Барнауле связаны исключительно с тем, чтобы дороги города находились в надлежащем состоянии. Таким образом мэрия ответила на возмущения жителей, которые связали ремонт дорог в 20-градусный мороз со скорым приездом премьер-министра Михаила Мишустина.

В официальном Telegram-канале горадминистрации отметили, что на этой неделе "Автодорстрой" начал работы по текущему ремонту улиц с применением технологии холодного асфальта, которая позволяет ремонтировать покрытия при отрицательных температурах. Так, 27 и 28 февраля дорожники работали на участке проезжей части улицы Попова и Павловского тракта.

"Работы с применением подобной технологии ведутся уже на протяжении двух недель. Ремонт производился на шоссе Ленточный бор и на Новом мосту", – подчеркнули в мэрии.

В качестве "пруфов" власти предложили ознакомиться с новостью от 4 марта 2020 года, в которой сообщалось о ремонте дорог с использованием холодного асфальта. "Как вы помните, в марте прошлого года в Барнаул никто не приезжал, но ямочный ремонт проводился", – заключили в пресс-службе.

Премьер-министра Михаила Мишустина ждут в Барнауле 2 марта. Ранее в аэропорту краевой столицы заметили борт управления делами президента, он приземлился 25 февраля.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
21:55
Мишустин ни при чем. Власти Барнаула объяснили ремонт дорог в 20-градусный мороз 0
20:59
Алексея Навального доставили в колонию во Владимирской области 1
19:59
В Алтайском крае закрыли трассу из-за метели 0
19:29
Жена Михаила Боярского опровергла слухи о госпитализации актера из-за вакцины 0
18:59
"ГОСТ? Не, не слышали". Барнаульцы возмутились ремонтом дороги в 20-градусный мороз 6
18:30
Доктор Мясников рассказал, можно ли есть перед сдачей анализа крови 1
17:59
Порывистый ветер и снегопад. Штормпрогноз передали в Алтайском крае на 1 марта 0
17:32
Карты "Мир" появятся в Apple Pay 0
16:59
Бдительная жительница Барнаула не попалась на уловку мошенников 6
16:26
Более 11 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:55
В Барнауле автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе 6
15:26
Память Бориса Немцова почтили в Барнауле 19
14:53
Вячеслав Володин предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов 12
14:20
На летний отдых детей в Алтайском крае выделили более 164 млн рублей 6
13:47
Родителям объяснили, как стричь ногти младенцу 1
13:15
ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Барнауле 3
12:43
Зарплаты россиян предложили считать по-новому 24
12:15
В Барнауле перед приездом Мишустина принялись ремонтировать дороги 34
11:44
Юрист рассказал, какие данные нельзя сообщать представителю банка 1
11:11
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае 1
10:39
15 случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки 0
10:11
13,3 млрд рублей направили на обновление алтайских дорог и мостов в 2020 году 2
09:40
Высокий уровень антител назвали не показателем защиты от коронавируса 0
09:05
Перекрытый воздух: больные муковисцидозом не могут добиться качественного лечения 8
08:37
Росгидромет дал прогноз погоды на март в Алтайском крае 9
08:10
Алтайская лыжница вошла в десятку лучших на Чемпионате мира 11
07:39
Ученые назвали опасность диеты с высоким уровнем фруктозы 0
07:03
Зима, пока! Двадцать потрясающих снежных снимков 10
06:37
Когда начнется Масленица в 2021 году и как ее отмечают? 0
06:04
Тепло и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 февраля 4
23:45
Такой день. Рост зарплат алтайских учителей и падение числа коек для больных ковидом 5
22:49
Пьяный водитель Gelandewagen совершил три ДТП и попытался скрыться 22
21:41
Жительница Алтая отдала 13 тысяч рублей, чтобы сделать сына инвалидом 2
20:39
"Ходил по гей-клубам". Первая семья трансгендеров в России распалась 2
19:49
Жителей Алтайского края предупреждают о снеге с дождем и заносах 0
19:15
Алтайский студент вышел в финал конкурса "Учитель будущего" 1
18:48
В Сибири поезд сбил девочку, гулявшую с пьяным отцом. Видео 0
18:16
Министр образования Алтайского края назвал среднюю зарплату учителей 29
17:43
Алтайский магазин выплатит 150 тысяч рублей за продажу сигарет ребенку 10
17:13
Министр спорта Алтайского края празднует юбилей 6
16:47
Ждем Мишустина? В Барнауле заметили борт управления делами президента 11
16:21
Подозреваемых во взятках задержали с привлечением алтайского ОМОНа и авиации 13
15:46
Алтайские баскетболисты поборются за победу в Суперлиге-2 2
15:12
Менее 12 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
14:36
14-летний подросток пропал в Алтайском крае. Обновлено 1
14:09
В Алтайском крае падает число свободных коек для больных ковидом 7
13:39
Дочь Пескова раскритиковала власти после поездки на Алтай 44
13:12
25 человек заразились коронавирусом в Горном Алтае за сутки 0
12:38
Жителям Алтайского края подарят значки после вакцинации 21
12:04
Двухдневная магнитная буря накроет Землю в марте 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.