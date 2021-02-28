Мишустин ни при чем. Власти Барнаула объяснили ремонт дорог в 20-градусный мороз

Дорожные работы в Барнауле связаны исключительно с тем, чтобы дороги города находились в надлежащем состоянии. Таким образом мэрия ответила на возмущения жителей, которые связали ремонт дорог в 20-градусный мороз со скорым приездом премьер-министра Михаила Мишустина.

В официальном Telegram-канале горадминистрации отметили, что на этой неделе "Автодорстрой" начал работы по текущему ремонту улиц с применением технологии холодного асфальта, которая позволяет ремонтировать покрытия при отрицательных температурах. Так, 27 и 28 февраля дорожники работали на участке проезжей части улицы Попова и Павловского тракта.

"Работы с применением подобной технологии ведутся уже на протяжении двух недель. Ремонт производился на шоссе Ленточный бор и на Новом мосту", – подчеркнули в мэрии.

В качестве "пруфов" власти предложили ознакомиться с новостью от 4 марта 2020 года, в которой сообщалось о ремонте дорог с использованием холодного асфальта. "Как вы помните, в марте прошлого года в Барнаул никто не приезжал, но ямочный ремонт проводился", – заключили в пресс-службе.

Премьер-министра Михаила Мишустина ждут в Барнауле 2 марта. Ранее в аэропорту краевой столицы заметили борт управления делами президента, он приземлился 25 февраля.