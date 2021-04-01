Четверых взрослых и ребёнка эвакуировали во время пожара в Барнауле

Пожар в многоквартирном жилом доме произошёл на улице Юрина в Барнауле в четверг, 1 апреля. Огнеборцы спасли пятерых человек, в том числе ребёнка, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на краевое ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 11:34. По прибытию спасателей в подъезде было слабое задымление. Очаг пожара площадью около 5 кв. метров находился на третьем этаже – горели мебель и вещи.

Через 20 минут огонь полностью потушили. В операции участвовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее в МЧС назвали причину пожара в торговом центре "Ткацкий" в Горно-Алтайске. Виновником инцидента оказался загоревшийся телефон.