Такой день. Жильцы против многоэтажки в Барнауле и обращение сельчан с Алтая к Путину

Более 100 жильцов многоэтажек на улице Гущина, 157а, 150/3 (ЖК "Аврора") и 150/4 собрались по поводу планируемой постройки нового здания между высотками № 150/3 и 150/4. Жители недовольны планами застройщика на возведение нового строения на месте парковки – они уверены, что оно лишит их солнечного света, а окна квартир будут выходить "друг на друга".

Жильцы аварийного дома в посёлке Боровом Бийского района Алтайского края записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Виктору Томенко с просьбой не переселять их в полуразрушенный барак. Власти предложили им на время переехать в общежитие старого техникума, которое, по словам людей, не лучше их разрушающегося дома – там нет даже элементарных удобств.

Защита бывшего представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань подала апелляцию на решение суда об аресте экс-чиновницы по делу о мошенничестве.

Труп мужчины обнаружили в Змеиногорске в районе улиц Лелеснова и Строителей. Обстоятельства смерти выясняются, однако на фотографиях видно, что тело сильно обморожено и лежит прямо на снегу.

Следком возбудил уголовное дело из-за обрушения кирпичной стены в доме на улице Советской Армии, 54 – строение признали аварийным ещё в 2013 году, а расселить должны были до 2015 года. Позднее на придомовой территории ввели режим ЧС.

Прокуратура добилась возобновления уголовного дела в отношении депутата райсовета Советского района от фракции "Единая Россия" Максима Шаталова. Суд поддержал апелляцию ведомства, которое было недовольно прекращением делопроизводства по подозрению в махинациях с углём.