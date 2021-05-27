Как выбрать велосипед, с которым комфортно в городе и не страшно в горах. Инфографика

С приходом тепла многие выехали на улицы города на своих любимых велосипедах. Это не только полезно, но и здорово экономит время. Пока все стоят в пробках, можно спокойно добраться до работы, уничтожив при этом пару сотен калорий. Но как быть, если велосипеда пока нет, а очень хочется?
Моделей стало очень много: горные, городские и даже гибридные. И непонятно, какой же из них подойдёт лучше всего. Главное – не покупать "двухколёсного друга" в универсальных супермаркетах, уверены в специализированном магазине "Веломакс". И подчёркивают: не бывает тех, кто не любит кататься. Бывают те, кому неправильно подобрали велосипед. Как тогда покупать правильно, чем отличаются друг от друга и сколько стоит хорошая модель, смотрите в нашей инфографике.
Комментарии
ПДД 24.2 "по тротуарам движение велосипедов запрещено. Если Вы хотите двигаться по тротуару, то Вам необходимо слезть с велосипеда и тем самым приравнять себя к пешеходу".
привет редактору Егору Галкину
27.05.2021 08:15
гость
И кто же тебе такую каку в голову отложил? Или тут читаешь, а тут рыбу заворачиваешь?
Читай полностью и пытайся осмыслить.
з.ы. не благодари.
24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по правому краю проезжей части - в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;
движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;
по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;
велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.
27.05.2021 08:15 гость, вы бы сами в пдд заглянули, прежде чем свои фантазии выдавать за закон.
24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.
24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
...
по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине.
"отсутствует возможность" "по правому краю проезжей части или обочине"
гостю - Отсыпь такой дури..
Ну что-вы из "пустого в порожнее", к сожалению количество велосипедистов пока ни как не мешает передвижению пешеходов. Велосипед это очень хорошо, у всей семьи по своему "велику" есть. Жаль что у нас климат не сильно располагает для постоянного велодвижения. И городская инфраструктура ооооочень долго не будет способствовать массовому использованию велосипедов, к сожалению. Но очень радует, что с каждым годом количество велосипедистов заметно прибавляется. Это очень гуд.
24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.
велодорожка из ниоткуда в никуда по Исакова, теперь яжмамки с колясками