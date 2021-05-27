Как выбрать велосипед, с которым комфортно в городе и не страшно в горах. Инфографика

С приходом тепла многие выехали на улицы города на своих любимых велосипедах. Это не только полезно, но и здорово экономит время. Пока все стоят в пробках, можно спокойно добраться до работы, уничтожив при этом пару сотен калорий. Но как быть, если велосипеда пока нет, а очень хочется?

Моделей стало очень много: горные, городские и даже гибридные. И непонятно, какой же из них подойдёт лучше всего. Главное – не покупать "двухколёсного друга" в универсальных супермаркетах, уверены в специализированном магазине "Веломакс". И подчёркивают: не бывает тех, кто не любит кататься. Бывают те, кому неправильно подобрали велосипед. Как тогда покупать правильно, чем отличаются друг от друга и сколько стоит хорошая модель, смотрите в нашей инфографике.