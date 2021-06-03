Мега-рюши и олимпийки из девяностых: пять актуальных идей, как обновить летний гардероб

Если вы до сих пор не укомплектовали гардероб летними вещами, откладывать уже некогда – в магазинах вовсю раскупают новые коллекции. Если вы хотите выглядеть стильно, но разнообразие выбора сбивает вас с толку, стоит заранее изучить тренды, которые дизайнеры рекомендуют носить в этом сезоне. Не волнуйтесь – amic.ru и сеть магазинов Fashion look уже сделал это за вас.
Так, летом 2021 года ваш образ должен отличаться богатой цветовой палитрой, яркими акцентными моделями для каждого стиля, необычными фасонами и деталями кроя. Подробнее об основных тенденциях, на которые стоит обратить внимание – в нашей статье.
Рюши, рюши, рюши
Оборки, рюши и воланы всех мастей и размеров – одна из главных тенденций этого лета. Такие элементы любому образу добавляют нежности, романтичности и лёгкой динамичности. Обратите внимание, что образ с рюшами, воланами или оборками не нуждается в ярких или массивных аксессуарах, так как они сами по себе являются акцентом.
Костюмированная вечеринка
Для повседневных образов стилисты рекомендуют подбирать летние костюмы с брюками и топом, которые дополнены принтами, орнаментами и ультратрендовыми завязками. Кроме того, дизайнеры рекомендуют обратить внимание на летние костюмы с шортами. В этом сезоне их носят все – даже те, кто не до конца доволен фигурой.
Комбинезоны на все случаи жизни
Модный комбинезон – это не только отличный вариант образа на каждый день, но и превосходное решение для вечернего лука. Популярность комбинезонов можно объяснить тем, что они позволяют создавать завершённые образы без лишних усилий.
Для повседневной носки можно выбрать вариант длины мини, а для вечернего выхода больше подойдёт с брюками в пол. Не забудьте завершить образ аксессуарами, клатчем и изящными босоножками.
Романтическое очарование
Цветочный принт снова и снова возвращается в ряды летних трендов. Цветы "прорастают" не только на летних платьях, юбках, топах и блузах, но и становятся главными героями аксессуаров.
Спорт в духе 1990-х
Олимпийки в стиле времён молодости наших родителей – одна из самых желанных вещей сезона. Носите её с юбками длины мини, широкими джинсами, панамами и кепками.
Все эти и многие другие модели можно найти в магазинах сети Fashion Look. Здесь всегда в наличии как актуальные коллекции, так и базовые вещи, а также сумки, головные уборы и другие аксессуары. Ассортимент обновляется каждую неделю. Есть возможность приобрести вещи в рассрочку, а также заказать доставку по России. Посмотреть каталог магазина можно в Instagram.
Fashion Look
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Комментарии
Наверно что то со мной не так, не могу я смотреть на пельмени вместо губ.
Бабищщщи в детскокукольных одеяниях