Мега-рюши и олимпийки из девяностых: пять актуальных идей, как обновить летний гардероб

Если вы до сих пор не укомплектовали гардероб летними вещами, откладывать уже некогда – в магазинах вовсю раскупают новые коллекции. Если вы хотите выглядеть стильно, но разнообразие выбора сбивает вас с толку, стоит заранее изучить тренды, которые дизайнеры рекомендуют носить в этом сезоне. Не волнуйтесь – amic.ru и сеть магазинов Fashion look уже сделал это за вас.

Так, летом 2021 года ваш образ должен отличаться богатой цветовой палитрой, яркими акцентными моделями для каждого стиля, необычными фасонами и деталями кроя. Подробнее об основных тенденциях, на которые стоит обратить внимание – в нашей статье.

Рюши, рюши, рюши

Оборки, рюши и воланы всех мастей и размеров – одна из главных тенденций этого лета. Такие элементы любому образу добавляют нежности, романтичности и лёгкой динамичности. Обратите внимание, что образ с рюшами, воланами или оборками не нуждается в ярких или массивных аксессуарах, так как они сами по себе являются акцентом.

Костюмированная вечеринка

Для повседневных образов стилисты рекомендуют подбирать летние костюмы с брюками и топом, которые дополнены принтами, орнаментами и ультратрендовыми завязками. Кроме того, дизайнеры рекомендуют обратить внимание на летние костюмы с шортами. В этом сезоне их носят все – даже те, кто не до конца доволен фигурой.

Комбинезоны на все случаи жизни

Модный комбинезон – это не только отличный вариант образа на каждый день, но и превосходное решение для вечернего лука. Популярность комбинезонов можно объяснить тем, что они позволяют создавать завершённые образы без лишних усилий.

Для повседневной носки можно выбрать вариант длины мини, а для вечернего выхода больше подойдёт с брюками в пол. Не забудьте завершить образ аксессуарами, клатчем и изящными босоножками.

Романтическое очарование

Цветочный принт снова и снова возвращается в ряды летних трендов. Цветы "прорастают" не только на летних платьях, юбках, топах и блузах, но и становятся главными героями аксессуаров.

Спорт в духе 1990-х

Олимпийки в стиле времён молодости наших родителей – одна из самых желанных вещей сезона. Носите её с юбками длины мини, широкими джинсами, панамами и кепками.

Все эти и многие другие модели можно найти в магазинах сети Fashion Look. Здесь всегда в наличии как актуальные коллекции, так и базовые вещи, а также сумки, головные уборы и другие аксессуары. Ассортимент обновляется каждую неделю. Есть возможность приобрести вещи в рассрочку, а также заказать доставку по России. Посмотреть каталог магазина можно в Instagram.

Fashion Look

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Адреса: Барнаул, ул. Балтийская, 16, ТЦ "Праздничный",

Павловский тракт, 251в, ТЦ "Европа",

Малахова, 86в, ТРЦ "Весна​",

​Павловский тракт, 188, ТРЦ "Арена", ​

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