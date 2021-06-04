Без касс и очередей: как купить билет на электричку с помощью смартфона

Лето – время для поездок на дачу, в сад, на природу или в гости за город. Но в жару совсем не хочется стоять в очереди в кассу за билетами на электричку. Поэтому возможность купить билеты онлайн становится особенно актуальной.

Купить билеты не выходя из дома можно с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Несколько нажатий на экран – и проездной документ в вашем смартфоне. При этом не надо идти в кассу, распечатывать билет или совершать ещё какие-то действия. Просто садитесь в поезд и едете по своему маршруту.

Для установки приложения надо зайти в Play Маркет или AppStore , ввести в поиске словосочетание "РЖД Пассажирам" и установить приложение на мобильное устройство. После чего, пройдя несложную процедуру регистрации, можно приступать к выбору поезда и покупке билета.

Возможности приложения:

просмотр расписания движения поездов пригородного сообщения;

покупка билетов на электропоезда;

покупка билетов на скорые пригородные поезда "Калина красная", "Восток" сообщением Барнаул – Бийск;

просмотр справочной информации;

навигация на вокзалах;

обратная связь (можно задать вопрос или получить консультацию).

Помимо билетов за полную стоимость, в приложении доступны школьные, студенческие (в период с 1 сентября по 15 июня) и детские билеты. Важно отметить, что билеты через мобильное приложение приобретаются в день поездки и на конкретный выбранный поезд.

В вагоне просто покажите билет на экране смартфона разъездному билетному кассиру. А он, в свою очередь, проведёт проверку с помощью специального сканера.

Стоит отметить, что онлайн-сервис покупки билетов через мобильное приложение компания "Алтай-Пригород" реализует с 2018 года. Его удобство оценили уже порядка 200 тысяч пассажиров.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (3852) 29-21-68 или на официальном сайте компании АО "Алтай-Пригород".