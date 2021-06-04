Медовый месяц на море: "Золотой телец" проводит розыгрыш подарков к свадебному сезону

Акция "Свадебный сезон" от ювелирной компании "Золотой телец" – одно из самых ожидаемых событий для молодожёнов города Барнаула. Так, с 27 марта по 1 ноября 2021 года все покупатели двух золотых обручальных колец в магазинах сети участвуют в розыгрыше призов.

Победители розыгрыша получат главный приз – путёвку на море стоимостью 100 тысяч рублей. Также участники могут выиграть отдых в Горном Алтае, сертификат на покупку квартиры, полёт на частном самолёте, свидание на квадроциклах, две годовые карты в фитнес-клуб, а также сертификат на покупку мебели, семейную фотосессию или занятия йогой. Всего организаторы разыграют более 40 призов.

Кроме того, всех участников ждёт гарантированный бонус: при покупке двух обручальных колец вы получаете скидку 10% на все товары и 50% на все услуги от строительного гипермаркета ﻿"Леруа Мерлен".

Консультанты сети "Золотой телец" помогут вам с выбором колец. Это можно сделать даже дистанционно: оставьте заявку на сайте и с вами свяжутся по WhatsApp. Консультанты ответят на все вопросы и предложат вам несколько вариантов, отправив "живые" фото. Кольца можно забронировать онлайн и забрать в удобном для вас магазине.

Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрировать номер чека на сайте. Чек необходимо сохранять до финального розыгрыша призов: в случае выигрыша его нужно будет предъявить.

Регистрация участников доступна до 23:59 2 ноября 2021 года. Розыгрыш главных призов состоится 11 ноября 2021 года. О месте проведения участникам акции заранее сообщат через SMS.