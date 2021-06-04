Село в Туве закрыли на карантин из-за сибирской язвы

Село Бижиктиг-Хая в Туве закрыли на карантин, у 29-летнего местного жителя заподозрили сибирскую язву, сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь, врачи следят за состоянием тех, кто с ним контактировал. "У него кожная форма заболевания – менее агрессивная по сравнению с лёгочной и желудочно-кишечной", – добавил чиновник.

Владислав Ховалыг также отметил, что в селе уже работает межведомственная комиссия. Специалисты ликвидируют очаг инфекции и отбирают пробы, по которым дадут заключение по ситуации.

Сибирская язва – крайне опасная инфекционная болезнь, которая передаётся от животных к человеку. При интоксикации на коже появляются карбункулы и повышается температура тела. Если болезнь не обнаружить на стадии респираторной формы, то летальность может составить 90%.