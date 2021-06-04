Жительница Алтайского края пыталась утопить сына за поломку телефона

В Крутихинском районе двухлетний ребенок уронил мобильный телефон в реку и едва не поплатился за это жизнью. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в июне 2020 года "смертный приговор" мальчику вынесла собственная пьяная мать.

"На почве внезапно возникшей неприязни, женщина взяла ребенка на руки, высказав угрозу убийством, и зашла с ним в воду на значительное расстояние от берега, — уточнили в ведомстве. — Находясь в реке, обвиняемая несколько раз погрузила сына с головой на глубину больше его роста, а затем оставила малолетнего ребенка в воде, а сама вышла на берег".

Предотвратить гибель малыша удалось только благодаря вмешательству знакомого горе-родительницы. Он бросился в реку и достал тонущего ребенка.

Следователи выяснили, что 22-летня женщина неоднократно истязала ребенка, причиняя ему побои и нравственные страдания за непослушание.

Четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела. Жительнице Крутихинского района предъявили обвинение по трем статьям УК РФ: "истязание", "ненадлежащее исполнение родительских обязанностей" и "покушение на убийство малолетнего". Она своей вины не признает. Материалы дела направили на рассмотрение в суд.