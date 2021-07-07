Ведущие эксперты составят стратегию развития Барнаульской агломерации

Агентство по социально-экономическому развитию агломераций (АСЭРА) к февралю 2022 года подготовит стратегию, по которой в дальнейшем будет развиваться Барнаульская агломерация до 2035 года.
Соответствующая договоренность достигнута по итогам встречи мэра Барнаула Вячеслава Франка и гендиректора АСЭРА Юрия Кузнецова.
"Работу над итоговым документом мы планируем завершить к февралю 2022 года, — заявил Кузнецов. — В нем будут представлена модель социально-экономического развития, учтены интересы всех участников агломерации, внесены предложения по ее границам".
План будет основан на расчетах ведущих экспертов России в области стратегического планирования и инвестиционного консультирования, муниципального и государственного управления, бюджетного финансирования.
Перед его составлением специалисты проведут беседы с экспертными сообществами, общественными объединениями, руководителями профильных комитетов муниципалитетов и краевых министерств.
Напомним, свыше 10 лет назад Барнаул, Новоалтайск и Первомайский район подписали соглашение о создании Барнаульской агломерации. Главная цель – поддержание высокого уровня жизни населения трёх муниципальных образований. Позднее Павловский район присоединился к Барнаульской агломерации.
Комментарии
Скорей бы уже появились троллейбус "Барнаул-Новоалтайск" и электрички с тактовым движением!
Без развития системы общественного транспорта ни о каком развитии агломерации и речи заводить не стоит. При этом надо понимать что система ОТ это не маршрутки.
7.07.2021 12:10
АБОРИГЕН
Без развития системы общественного транспорта ни о каком развитии агломерации и речи заводить не стоит. При этом надо понимать что система ОТ это не маршрутки.
Вот нравиться АБОРИГЕН, когда по деловому говорит. Когда создадут, почитаем.
Есть статья в "Аргументах и фактах" от 28 марта 2014 года. Называется "Троллейбус Барнаул-Новоалтайск запустят в апреле"...
АСЭРА заработает, и опять ничего не изменится.
В планах развития пока что только демонтаж моста на Новом Рынке.
Хоть бы еще и монтаж денег хватило А то как с музеем. Хватило только на ДЕмонтаж.
Ну, наконец-то Барнаул к Алтайке присоединять...
А что, Барнаульское метро ужо закрыли????
И вообще надо развивать не агломерации, а небольшие города и поселки.....
Потому что агломерация - лакомая цель для бомбы, которая всегда попадает в эпицентр (700 тыщ одним ударом)
заберите Алтайку в состав Барнаула, выгоните нафиг чинуш новоалтайских и наведите порядок в городе. Живем не как в пригороде Барнаула, а как в жёппе вселенной...