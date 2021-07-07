Ведущие эксперты составят стратегию развития Барнаульской агломерации

Агентство по социально-экономическому развитию агломераций (АСЭРА) к февралю 2022 года подготовит стратегию, по которой в дальнейшем будет развиваться Барнаульская агломерация до 2035 года.

Соответствующая договоренность достигнута по итогам встречи мэра Барнаула Вячеслава Франка и гендиректора АСЭРА Юрия Кузнецова.

"Работу над итоговым документом мы планируем завершить к февралю 2022 года, — заявил Кузнецов. — В нем будут представлена модель социально-экономического развития, учтены интересы всех участников агломерации, внесены предложения по ее границам".

План будет основан на расчетах ведущих экспертов России в области стратегического планирования и инвестиционного консультирования, муниципального и государственного управления, бюджетного финансирования.

Перед его составлением специалисты проведут беседы с экспертными сообществами, общественными объединениями, руководителями профильных комитетов муниципалитетов и краевых министерств.

Напомним, свыше 10 лет назад Барнаул, Новоалтайск и Первомайский район подписали соглашение о создании Барнаульской агломерации. Главная цель – поддержание высокого уровня жизни населения трёх муниципальных образований. Позднее Павловский район присоединился к Барнаульской агломерации.