ДК Моторостроителей в Барнауле могут продать по цене квартиры

Здание ДК Моторостроителей в Барнауле вновь выставили на торги. Уже ведется прием заявок. Первый аукцион был назначен на 5 апреля, однако он не состоялся: желающих приобрести недвижимость не нашлось.

Второй аукцион наметили на 24 мая, снизив цену на 15,4 млн рублей: с прежних 154,2 млн до 138,8 млн. И снова никто не стал пытаться купить объект.

Третий по счету аукцион пройдет уже по иному сценарию. Как пишет "Банкфакс", начальная цена останется неизменной, но по истечении каждых пяти дней торгов при отсутствии заявок она будет существенно падать.

"Таким образом, в определенный момент времени ДК будет стоить 100 млн, затем 70 млн, 50 млн рублей и т.д. На финальном этапе цена вовсе упадет до 13,9 млн, то есть почти в 10 раз, — уточняет издание. — Итоговая сумма, за которую сможет заплатить участник аукциона, желающий приобрести другие объекты АМЗ, может составлять 43,5 млн рублей".

Напомним, имущество обанкротившегося Алтайского моторного завода продают двумя лотами. Один из них – это ДК, второй – все остальные активы предприятия.

Площадь Дома культуры превышает 8 тысяч квадратных метров. В здании располагаются творческие и спортивные коллективы, автошколы и другие организации. Кроме того, в нём проходят концерты.