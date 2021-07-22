Стало известно, когда "Алтайский бройлер" завершит разбор завалов после пожара

Разбор завалов на предприятии "Алтайский бройлер", пострадавшем из-за пожара, завершится в начале августа. На сегодня затронутые огнём помещения демонтированы на 70-80%, рассказали amic.ru в пресс-службе группы "Черкизово".

Также сейчас компания активно утилизирует готовую продукцию, которая лежала на складе и в холодильниках до пожара. Её большую часть вывезли и кремировали до зольного остатка на спецполигоне. Эти работы начались 13 июля после согласования всех процедур с регулирующими органами и первоначальной расчистки территории склада, пострадавшего от огня. Завершить утилизацию планируют 25-го числа.

"Владеющая "Алтайским бройлером" группа "Черкизово" намерена приступить к скорейшему восстановлению предприятия и делает всё возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия ЧП и возобновить производство. Компания находится в постоянном взаимодействии с местными и муниципальными органами власти, Россельхознадзором и Роспотребнадзором", – говорится в сообщении.

Напомним, крупный пожар на "Алтайском бройлере" случился 3 июля в Бийске. Площадь возгорания достигала 2,8 тысячи квадратных метров. В МЧС отмечали, что усугублению ситуации тогда способствовало позднее сообщение о возгорании: к моменту прибытия первого подразделения кровля горела открытым огнём. После пожара "Алтайский бройлер" временно приостановил работу.