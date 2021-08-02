3-4 августа Алтайский край посетит известный блогер-коммунист, депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко. Представитель КПРФ собирается встретиться с журналистами, своими подписчиками и партийными активистами в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Сам Бондаренко намерен пройти в Госдуму от одномандатного округа, находящегося в Подмосковье. Однако не исключено, что его, как и другого известного коммуниста Павла Грудинина, снимут с выборов.

Пока непонятно, где именно Бондаренко проведёт встречу в Барнауле. По словам лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой, "власти отказывают в предоставлении помещения для проведения агитационных мероприятий, предусмотренных законом о выборах". Напомним, в июле Барнаул посетил ещё один известный коммунист, первый зампред председателя ЦК партии Юрий Афонин.

Николай Бондаренко стал популярен благодаря блогу на YouTube. Он ведёт канал "Дневник депутата", на который подписано более 1,5 млн человек, а также стримы, посвящённые актуальным политическим вопросам.

В конце июля Бондаренко заявил в ходе эфира, что МВД хочет привлечь его к административной ответственности за распространение в соцсетях экстремистского материала – видеоролика Алексея Навального о "манифесте "Единой России". По словам коммуниста, его вызвали в полицию для подписания протокола по ст. 20.29 КоАП ("Распространение экстремистских материалов").

Ещё в 2011 году Бондаренко опубликовал в социальных сетях манифест ЕР (видеоролик Алексея Навального "Припомним жуликам и ворам их Манифест-2002" признан экстремистским решением Кировского суда Новосибирска в 2013 году, – прим. ред.).

"Расследование, как я понимаю, уже проведено, и им нужно только завершить его составлением протокола. Вся доказательная база, как мне сказали, собрана",– рассказал "Коммерсанту" Бондаренко. Где именно был опубликован ролик, коммунист не знает: "Я не могу отсмотреть все свои соцсети, там несколько десятков тысяч постов, это физически невозможно".

Бондаренко уверен, что не может быть привлечён к ответственности, поскольку видео было опубликовано им в 2011 году, а экстремистским этот ролик был признан лишь в 2013-м.

Ст. 20.29 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа до 3 тысяч рублей или административного ареста до 15 суток. При этом гражданин, признанный виновным по этой статье, лишается пассивного избирательного права на год, то есть не может избираться.

В этой связи часть экспертов, например, политолог Дмитрий Олейник, не исключают, что Бондаренко могут снять с предвыборной гонки.

Николай Бондаренко выдвинут КПРФ кандидатом в Госдуму по Балашовскому округу.