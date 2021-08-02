3-4 августа Алтайский край посетит известный блогер-коммунист, депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко. Представитель КПРФ собирается встретиться с журналистами, своими подписчиками и партийными активистами в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Сам Бондаренко намерен пройти в Госдуму от одномандатного округа, находящегося в Подмосковье. Однако не исключено, что его, как и другого известного коммуниста Павла Грудинина, снимут с выборов.
Пока непонятно, где именно Бондаренко проведёт встречу в Барнауле. По словам лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой, "власти отказывают в предоставлении помещения для проведения агитационных мероприятий, предусмотренных законом о выборах". Напомним, в июле Барнаул посетил ещё один известный коммунист, первый зампред председателя ЦК партии Юрий Афонин.
Николай Бондаренко стал популярен благодаря блогу на YouTube. Он ведёт канал "Дневник депутата", на который подписано более 1,5 млн человек, а также стримы, посвящённые актуальным политическим вопросам.
В конце июля Бондаренко заявил в ходе эфира, что МВД хочет привлечь его к административной ответственности за распространение в соцсетях экстремистского материала – видеоролика Алексея Навального о "манифесте "Единой России". По словам коммуниста, его вызвали в полицию для подписания протокола по ст. 20.29 КоАП ("Распространение экстремистских материалов").
Ещё в 2011 году Бондаренко опубликовал в социальных сетях манифест ЕР (видеоролик Алексея Навального "Припомним жуликам и ворам их Манифест-2002" признан экстремистским решением Кировского суда Новосибирска в 2013 году, – прим. ред.).
"Расследование, как я понимаю, уже проведено, и им нужно только завершить его составлением протокола. Вся доказательная база, как мне сказали, собрана",– рассказал "Коммерсанту" Бондаренко. Где именно был опубликован ролик, коммунист не знает: "Я не могу отсмотреть все свои соцсети, там несколько десятков тысяч постов, это физически невозможно".
Бондаренко уверен, что не может быть привлечён к ответственности, поскольку видео было опубликовано им в 2011 году, а экстремистским этот ролик был признан лишь в 2013-м.
Ст. 20.29 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа до 3 тысяч рублей или административного ареста до 15 суток. При этом гражданин, признанный виновным по этой статье, лишается пассивного избирательного права на год, то есть не может избираться.
В этой связи часть экспертов, например, политолог Дмитрий Олейник, не исключают, что Бондаренко могут снять с предвыборной гонки.
Николай Бондаренко выдвинут КПРФ кандидатом в Госдуму по Балашовскому округу.
Комментарии
Вот это коммунист здорового человека. А не плесень в ввиде товарища Зю.
видеоролика Алексея Навального
Разве бывают пропиндосские коммунисты
Сейчас уже ничего не понятно и среди едросов есть либерасты и среди коммунистов. И Прусакова за него, а они с ней точно коммунисты?
билборды Прусаковой работают)
А Зю за Прусакову
У нас все на работе за Прусакову
Жертвы зюгановского оппортунизма.
Бондаренко- народный депутат здорового человека!
2.08.2021 14:27
гость
КПРФ, также как Яблоко или ЛДПР это проституирующие ЕДРУ партии. Не удивлюсь если Бондаренко скоро исключат из партии.
Касаемо связи ФБК с иностранным финансированием в том числе из США, путинская банда ничего нарыть не смогла и им пришлось сделать формальный перевод от какого-то испанца на давно заблокированный счёт. Вот и всё на что оказалась способна "вся королевская рать". Если бы гэбня обнаружило реальные доказательства финансирования фонда и Навального из-за рубежа, вой бы стоял до небес и не пришлось придумывать позорные схематозы. Но слепив очередную залепуху Путин подумал что и так схавают и вы не подкачали, схавали.
В принципе коммунисты, обличающие сегодняшнюю антинародную власть, попадают под определение, что они опальные.
2.08.2021 14:10
АБОРИГЕН
Раньше слышали о нём? Я сегодня впервые
2.08.2021 14:52
Виктор
Вот это то и плохо. Люди находятся в информационном вакууме и даже не осознают это. Несут какую-то несусветную дичь пересказывая телевизор из которого давно уже выдавили всё что было можно. Идите в Ютуб и ищите канал "Дневник депутата". Я не семпатизирую коммунистам и взгляды Бондаренко мне не близки но это по настоящему яркий политик постоянно третирующий едровское большинство.
Говорит - ребята я свой. У меня нет иммунитета. Есть только сроки давности.
ярко выступает-результат этой яркости есть реально?
как быть с этой ин-фо:
около 20 партий будут представлены для выборов-зачем?
выборы пройдут спокойно-как говорят ЕД и совсем им не надо много голосов 19 сентября.
а далее....основа по закону о выборах в РФ:
внимательно!!!!-
народ передал свой голос =т.е. свои права и свободы (если захотел проголосовать) конкретному депутату и не передавал ему права делегировать свой голос 3-м лицам.
но....все голоса партий всех участников в данных выборах----передадут в нашем случае ЕД.===это и есть фокус победы ЕД !
и потому я не буду участником этого процесса под названием Выборы-честные===не надо ничего вбрасывать-надо много мелких партий.
ищите названия партий в ин-те===получайте удовольствие!
и вообще зачем нам партии для улучшения соц условий жизни людям?
налоги наши эти партии пользуют. и хорошо- красиво живут легко !
главное чтоб только народ на выборы пришёл.
КПРФ не коммунисты. А уж собирающий всяку фигню от Навального - тем более.Коммунисты в Союзе кончились
2.08.2021 16:36
Filin
Мозги у тебя кончились, телевизором вскормленный ты наш.
КПСС-нет.Предали они народ в 90-х и потому закрыта им дорога к народу навсегда!
2.08.2021 16:36
Filin
Согласен, особенно московсая ячейка, за место у кормушки готовы хоть с навальнятами, хоть с чёртом лысым, хоть страну развалить.
Аборигену.16.36 ответил.
Вот тут то ,я с вашей оценкой согласен ,в точку .
А касаемо Бондаренко ,на мой взгляд ,достойная и колоритная личность ,но едрисня его всеми методами не допустит до выборов .
Навальный тоже достойная и колоритная личность и едрисня его всеми методами не допустит до выборов. Еще потому, что он пропиндосская личность. Вот и интересно, коммунист Бондаренко готов принять поддержку пропиндосских личностей, лишь бы пролезть к кормушке?
Пока едрисня всеми методами Платошкина до выборов не допускает
Еще потому, что он пропиндосская личность.
Не стыдно прикидываться идиотом в Вашем возрасте?