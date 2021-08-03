Томенко поздравил алтайского стрелка Сергея Каменского с серебром на Олимпиаде

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил уроженца края, стрелка из малокалиберной винтовки Сергея Каменского с серебряной наградой на Олимпиаде в Токио.

"И снова радостная новость пришла из Токио! Бийчанин Сергей Каменский завоевал для России серебро в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров. Поздравляю с блестящим выступлением на Олимпиаде Сергея, его наставника Игоря Владимировича Каменского, всех, кто причастен к этому успеху!" – написал глава региона.

Он напомнил, что 3 августа на 110-метровую дорожку выйдет наш прославленный барьерист Сергей Шубенков. 4 августа в гребле на каноэ примет участие Ирина Андреева.

Напомним, что спортсмен из Бийска Сергей Каменский стал вторым по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров на Олимпиаде в Токио. Нашему спортсмену не хватило совсем немного до победы. Каменский лидировал вместе с китайцем Чжангом, выходил несколько раз вперёд, отыгрывал отрыв от него, но в концовке всё же стрелял не так стабильно. Кстати, у олимпийского чемпиона из Китая мировой рекорд.