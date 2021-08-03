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Томенко поздравил алтайского стрелка Сергея Каменского с серебром на Олимпиаде

, ИА "Амител"
Губернатор напомнил о грядущих выступлениях других спортсменов из края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил уроженца края, стрелка из малокалиберной винтовки Сергея Каменского с серебряной наградой на Олимпиаде в Токио.

"И снова радостная новость пришла из Токио! Бийчанин Сергей Каменский завоевал для России серебро в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров. Поздравляю с блестящим выступлением на Олимпиаде Сергея, его наставника Игоря Владимировича Каменского, всех, кто причастен к этому успеху!" – написал глава региона.

Он напомнил, что 3 августа на 110-метровую дорожку выйдет наш прославленный барьерист Сергей Шубенков. 4 августа в гребле на каноэ примет участие Ирина Андреева.

Напомним, что спортсмен из Бийска Сергей Каменский стал вторым по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров на Олимпиаде в Токио. Нашему спортсмену не хватило совсем немного до победы. Каменский лидировал вместе с китайцем Чжангом, выходил несколько раз вперёд, отыгрывал отрыв от него, но в концовке всё же стрелял не так стабильно. Кстати, у олимпийского чемпиона из Китая мировой рекорд.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

3.08.2021 08:44
- гость -

Я бы тоже в свете последних событий ружбайкой обзавелся...
Молодец Сергей!
Держи хвост пистолетом... Точнее ружьём!

3.08.2021 08:47
- гость -

Я тоже вчера старика Каменского Игоря поздравил

3.08.2021 08:54
- гость -

Вы что позоритесь с этой бабёшкой с веслом?
Ни какого отношения к Алтайскому краю она не имеет (смотрите Википедию)
Вместо того чтобы платить деньги "сбитым лётчикам" и хвалиться местному населению что это перфильевские воспитанники вкладывайте деньги в местных воспитанников

3.08.2021 09:05
- гость -

Попал во все что было, он выстрелом с руки, по нем бабье с ума сходило и тоже мужики.

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