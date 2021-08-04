Алтайская каноистка Ирина Андреева прошла в полуфинал Олимпийских игр

Спортсменка Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Ирина Андреева прошла в полуфинал Олимпийских игр на дистанции 200 метров. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

В квалификационном заезде алтайская каноистка показала пятый результат – 48,192, уступив победительнице гонки Людмиле Лузан с Украины 2,621. В четвертьфинале Ирина завершила гонку на втором месте.

Другая российская спортсменка, Олеся Ромасенко, пробилась в полуфинал напрямую, заняв в квалификационном заезде второе место.

Отмечается, что полуфинальные и финальные заезды состоятся в один день.

Напомним, ранее с Олимпийских игр снялся алтайский легкоатлет Сергей Шубенков. Он травмировался прямо на разминке перед стартом квалификационного забега в Токио. Спортсмен несколько дней испытывал проблемы с ахиллом. Из-за этого ему пришлось отказаться от участия в квалификационных забегах на 110 метров с барьерами.

На своей странице в Instagram Шубенков рассказал, что ещё на сборах в Новогорске у него обострился хронический тендинит (воспаление сухожилия), однако на соревнования он поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днём.