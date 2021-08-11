На августовской сессии Алтайского Заксобрания фракция "Справедливая Россия – За правду" предлагает рассмотреть законопроект о введении денежной компенсации для многодетных семей, которые не могут получить положенный им по закону земельный участок под строительство. Об этом сообщает пресс-служба партии СРЗП.

Согласно региональному закону о бесплатном предоставлении в собственность участков под индивидуальное жилищное или дачное строительство многодетные имеют право на бесплатную землю. Однако в крае нет необходимого количества участков, обеспеченных инфраструктурой. В связи с этим в очереди на получение земли в крае стоит около 13 тысяч семей, из них в Барнауле – более 6 тысяч. Весной эсеры предложили предоставить многодетным право выбора – либо земля, либо денежная компенсация. Правительство края признало наличие проблемы и попросило время на обсуждение. В итоге в тот момент эсеры согласились снять свой законопроект с голосования.

"Мы вносим на предстоящую сессию компромиссный вариант законопроекта. Согласно ему, в 2022 году право на выплату денежной компенсации в размере 200 тысяч рублей получат семьи с пятью и более детьми (таких в регионе больше 2000). Затем предполагается, что в 2023 году таким правом смогут воспользоваться семьи с четырьмя и более детьми, а в 2024 году и последующие годы – остальные многодетные семьи. Таким образом, у многодетных будет альтернатива: кто желает, сможет дальше ждать своей очереди на получение земельного участка, а остальные смогут "здесь и сейчас" получить вместо земли деньги, на которые они могут приобрести земельный участок, начать строить свой дом или подвести к уже имеющемуся у них дому инженерные сети", – отмечает руководитель фракции СРЗП Александр Молотов.

Всего в Алтайском крае проживает около 30 тысяч многодетных семей, в которых, как правило, двое родителей и как минимум трое детей, то есть законопроект эсеров потенциально затрагивает не менее 150 тысяч человек.

"Мы уже в ближайшие годы сможем реально помочь значительному количеству жителей края, системно и последовательно решив такую важную и глобальную проблему, как обеспечение земельными участками многодетных", – резюмировал Молотов.