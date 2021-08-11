На августовской сессии Алтайского Заксобрания фракция "Справедливая Россия – За правду" предлагает рассмотреть законопроект о введении денежной компенсации для многодетных семей, которые не могут получить положенный им по закону земельный участок под строительство. Об этом сообщает пресс-служба партии СРЗП.
Согласно региональному закону о бесплатном предоставлении в собственность участков под индивидуальное жилищное или дачное строительство многодетные имеют право на бесплатную землю. Однако в крае нет необходимого количества участков, обеспеченных инфраструктурой. В связи с этим в очереди на получение земли в крае стоит около 13 тысяч семей, из них в Барнауле – более 6 тысяч. Весной эсеры предложили предоставить многодетным право выбора – либо земля, либо денежная компенсация. Правительство края признало наличие проблемы и попросило время на обсуждение. В итоге в тот момент эсеры согласились снять свой законопроект с голосования.
"Мы вносим на предстоящую сессию компромиссный вариант законопроекта. Согласно ему, в 2022 году право на выплату денежной компенсации в размере 200 тысяч рублей получат семьи с пятью и более детьми (таких в регионе больше 2000). Затем предполагается, что в 2023 году таким правом смогут воспользоваться семьи с четырьмя и более детьми, а в 2024 году и последующие годы – остальные многодетные семьи. Таким образом, у многодетных будет альтернатива: кто желает, сможет дальше ждать своей очереди на получение земельного участка, а остальные смогут "здесь и сейчас" получить вместо земли деньги, на которые они могут приобрести земельный участок, начать строить свой дом или подвести к уже имеющемуся у них дому инженерные сети", – отмечает руководитель фракции СРЗП Александр Молотов.
Всего в Алтайском крае проживает около 30 тысяч многодетных семей, в которых, как правило, двое родителей и как минимум трое детей, то есть законопроект эсеров потенциально затрагивает не менее 150 тысяч человек.
"Мы уже в ближайшие годы сможем реально помочь значительному количеству жителей края, системно и последовательно решив такую важную и глобальную проблему, как обеспечение земельными участками многодетных", – резюмировал Молотов.
Комментарии
Болтовня.
Семья на момент принятия закона имела статус многодетной ,сейчас статус сняли.
Как этим семьям быть?
Я почему-то считал, что у нас в крае земли много.
ссср на подходе-там земля гражданам бесплатно и дома тоже.
земли в крае много,но её всё ещё продавать хочется правителям--капец...
11.08.2021 12:49
гость
Нужна не просто земля. а со всеми коммуникациями. А это деньги и не малые.
а остальные смогут "здесь и сейчас" получить вместо земли деньги, на которые они могут приобрести земельный участок, начать строить свой дом или подвести к уже имеющемуся у них дому инженерные сети",
Что-то размахнулись на 200 тысяч столько сделать!
Романенко по тихому этот пласт "побрил" в свое время. Заботливая рука многодеток.
получат семьи с пятью и более детьми (таких в регионе больше 2000).
Жесть.
а остальные смогут "здесь и сейчас" получить вместо земли деньги, на которые они могут приобрести земельный участок, начать строить свой дом или подвести к уже имеющемуся у них дому инженерные сети",
Неплохой вариант (из имеющихся) для работящих непьющих семей.
правители местного зак собрания свою длительную бездеятельность решили закрыть деньгами срочно-иначе при ссср их всех к ответу призовут-всем хватит .
Куда ты мчишься тройка -Русь ?? И почему под ногами болтается рыжий кот??(с)
У меня участок в Бельмесево еще лет 6-7 назад получен , но там нет никакой инфраструктуры, поэтому и не строюсь и многие другие не строятся. Одно пустословие и не более .
Да сколько можно поддерживать этих многодеток. Понарожают, а потом требуют. А почему нельзя поддержать одинокую мать, воспитывающую ребенка. С какой стати многодетным детям давать деньги вместо земли? И почему им дают землю. Все для них. Это несправедливо. Достали уже с этими многодетными.
11.08.2021 14:13
Читатель
Потому что семья - основа общества.
"Как этим семьям быть?"
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Как всем. Надо думать, когда детей делаешь, как потом вам быть.
норма 3 детей в семье-иначе государство не будет иметь возможность существовать---одиноких мамочек планируют уже деньгами осыпать...
14-29,
детей Бог даёт.
сколько сейчас бродят людей по больницам-ищут ответа на вопрос: почему у меня есть всё,а деток нет?
За 200 и земли купить и коммуникации провести ?)))))))
аааа
Где мои глаза?)
Предлагаю заменить практику предоставления участков предоставлением пятикомнатной квартиры в Барнауле с обременением на продажу до достижения совершеннолетия младшим из детей и участка в садовом некоммерческом товариществе
Куда 200 тыс приложить? Если только купить автомат и решить вопрос с депутатами. А вообще реклама ЛГБТ запрещена.
У соседей (Кемерово, Новосибирск) во всю закон работает. У нас нет. С чем связано? И в общественности нет такого накала: понаражали !!! заботься теперь о них!!! Кто мешает? Рожайте и о Вас заботиться будут. Наверное .
11.08.2021 14:13
Читатель
Одинокие давалки на воспитывают.
когда в 90-х разумные девушки-женщины прекратили рожать по причинам социальным---рожать начали малолетки -так высшие силы решили вопрос рождаемости и продолжения жизни---об этом на одной соц конференций был зачитан доклад одного из профессоров Мел университета.
многое в жизни нашей зависит не только от нас.
11.08.2021 15:53
гость
чушь, там демографическая яма....