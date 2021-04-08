Фракция "Справедливая Россия" в АКЗС на апрельскую сессию вынесет на рассмотрение депутатов проект изменений в краевой закон о бесплатном предоставлении земельных участков. Согласно предлагаемым поправкам, многодетные семьи, имеющие право на бесплатную землю, могут получить вместо неё денежную компенсацию. Такой вариант позволит существенно уменьшить число граждан, стоящих в очереди, и тем самым выполнить требования законодательства, полагают эсеры.

По мнению партийцев, необходимость принятия поправок связана с объективной невозможностью решить вопрос предоставления земли многодетным семьям, в том числе из-за отсутствия во многих муниципалитетах участков, отвечающих требованиям законодательства. Так, по данным Управления имущественных отношений Алтайского края, в настоящее время в очереди на землю стоят 13 176 граждан, имеющих трёх и более детей, с тенденцией к ежегодному увеличению этого числа.

"В прошлом году мы уже выходили с аналогичным проектом, но тогда региональное правительство убедило нас в том, что вопрос поднят "преждевременно" и нуждается в дополнительном обсуждении, в том числе для корректировки категории граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков. Мы, как конструктивная оппозиция, с этим согласились. Состоялось обсуждение нашего законопроекта, в законе о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков по инициативе губернатора уточнили категорию граждан, имеющих право на землю, но на этом всё и закончилось. Однако сама проблема-то не решается! Количество очередников только увеличивается с каждым годом: в прошлом году их было около 12 тысяч, а сейчас стало более 13 тысяч. При этом многие регионы страны как раз за последние год-два приняли у себя подобные законы – с согласия людей заменить получении земли денежной компенсацией", – отметил руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов.

Эсеры считают, что в краевом бюджете хватит денег для выдачи компенсаций. Для этого необходимо на каждый год устанавливать временную отсечку даты постановки в очередь потенциальных претендентов на получение денег. К примеру, в следующем году выдавать сертификаты только тем, кто встал в очередь до 2015 года. В следующем году присоединятся те, кто в очереди с 2016 года, и так далее.

"Размер денежной компенсации мы предлагаем устанавливать ежегодно с возможностью индексации. Главное сейчас, чтобы у руководства края и АКЗС в принципе нашлись политическая воля и мужество для решения этой наболевшей и застаревшей проблемы", – резюмировал Молотов.