Фракция "Справедливая Россия" в АКЗС на апрельскую сессию вынесет на рассмотрение депутатов проект изменений в краевой закон о бесплатном предоставлении земельных участков. Согласно предлагаемым поправкам, многодетные семьи, имеющие право на бесплатную землю, могут получить вместо неё денежную компенсацию. Такой вариант позволит существенно уменьшить число граждан, стоящих в очереди, и тем самым выполнить требования законодательства, полагают эсеры.
По мнению партийцев, необходимость принятия поправок связана с объективной невозможностью решить вопрос предоставления земли многодетным семьям, в том числе из-за отсутствия во многих муниципалитетах участков, отвечающих требованиям законодательства. Так, по данным Управления имущественных отношений Алтайского края, в настоящее время в очереди на землю стоят 13 176 граждан, имеющих трёх и более детей, с тенденцией к ежегодному увеличению этого числа.
"В прошлом году мы уже выходили с аналогичным проектом, но тогда региональное правительство убедило нас в том, что вопрос поднят "преждевременно" и нуждается в дополнительном обсуждении, в том числе для корректировки категории граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков. Мы, как конструктивная оппозиция, с этим согласились. Состоялось обсуждение нашего законопроекта, в законе о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков по инициативе губернатора уточнили категорию граждан, имеющих право на землю, но на этом всё и закончилось. Однако сама проблема-то не решается! Количество очередников только увеличивается с каждым годом: в прошлом году их было около 12 тысяч, а сейчас стало более 13 тысяч. При этом многие регионы страны как раз за последние год-два приняли у себя подобные законы – с согласия людей заменить получении земли денежной компенсацией", – отметил руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов.
Эсеры считают, что в краевом бюджете хватит денег для выдачи компенсаций. Для этого необходимо на каждый год устанавливать временную отсечку даты постановки в очередь потенциальных претендентов на получение денег. К примеру, в следующем году выдавать сертификаты только тем, кто встал в очередь до 2015 года. В следующем году присоединятся те, кто в очереди с 2016 года, и так далее.
"Размер денежной компенсации мы предлагаем устанавливать ежегодно с возможностью индексации. Главное сейчас, чтобы у руководства края и АКЗС в принципе нашлись политическая воля и мужество для решения этой наболевшей и застаревшей проблемы", – резюмировал Молотов.
Комментарии
Абсолютно правильное предложение. Но не пройдет. Не хватит, как сказано, политической воли и мужества. Так и будет бедлам и коррупция с этими участками.
Да им хоть миллиард каждому выдай все равно будут недовольны.
Кончено, сначала дождемся пока у первоочередников вырастут дети. Потом примем закон, что совершеннолетние снимаются с очереди. Потом примем новые правила, согласно которым бабушки и дедушки должны быть коренными жителями Алтайского края. Потом примем поправки, которые будут отсеивать остальных очередников по материальной обеспеченности (доходы, квартира, машина, дача и тд..). Работа колоссальная, денег из бюджета на ее реализацию потрачено немерено. Но, ни один участок не выдан многодетной семье... Программа удалась
Земли приватизировали, отчитались же уже, какая вам бесплатная земля?
Согласно предлагаемым поправкам, многодетные семьи, имеющие право на бесплатную землю, могут получить вместо неё денежную компенсацию.
а деньги куда, на разгон инфляции
если получают землю - то надо что-нибудь строить иначе землю изымут, а если деньгами - деньги пропьют-с...
а насчет поправок - голый популизм в предверии выборов...
Дадут 50 тыс и все, и толку от них не будет
Сколько вешать в граммах? если тыщ 200 то нафиг они нужны а если сумма = участок то конечно очередь исчезнет
А что то новость, что в Госдуму внесли проект признать ошибкой повышение пенсионного возраста и вернуть его обратно,на амике никак не проходит