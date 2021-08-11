Подключись к сети онлайн: SIM-карту Tele2 теперь можно зарегистрировать не выходя из дома

Tele2 первым из российских операторов предложил клиентам удалённо регистрировать SIM-карты с помощью электронной подписи. Это стало возможным с приложением "Госключ" – платформой для заключения договоров онлайн.

Решение полностью избавляет клиента от необходимости идти в салон связи. Это быстро, удобно и безопасно – процедура занимает несколько минут. При этом данные клиента надёжно защищены – приложение "Госключ" работает на базе передовых технологий, обеспечивающих защиту информации, поэтому возможность регистрации другим лицом исключена.

Для активации карты клиенту нужно иметь подтверждённую запись на портале "Госуслуги" и установленное приложение "Госключ". Оно осуществляет переход на портал "Госуслуги", после чего данные клиента автоматически подгружаются в приложение. "Госключ" генерирует случайные числа и на основе криптографической защиты создаёт уникальный сертификат усиленной неквалифицированной подписи (УНЭП), который сохраняется в этом мобильном приложении.

"С начала года число заказов на доставку SIM-карт в онлайн-канале Tele2 увеличилось на 20%. В пандемию для нас было важно не только развивать варианты доставки SIM-карт, но предлагать клиентам инновационные способы подключения. Мы, прежде всего, хотим, чтобы самые рутинные процессы были максимально удобными и быстрыми для наших пользователей. Поэтому мы предложили клиентам подключение с помощью неквалифицированной электронной подписи", – сказал директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

Чтобы активировать карту Tele2 новым способом, надо выбрать вариант "Госключ" в приложении "Мой Tele2". После этого клиент бесшовно переходит в приложение "Госключ", где видит уведомление "Поступили документы". Так оно сообщает о получении договора Tele2 об оказании услуг связи. Как обладатель сгенерированной УНЭП клиент подписывает его нажатием на кнопку приложения "Госключ". Подписанный в электронном виде договор отправляется абоненту на почту, SIM-карта активируется.